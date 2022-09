Rendkívüli döntés: december 22-től január 8-ig tart a téli szünet

Gulyás Gergely: az uszodák fenntartása kiemelten a legnagyobb költség. Ezért minden uszodát nem fogunk tudni nyitva tartani, akárki tartja is fenn. Az a kérdés, hogy hol és mit kell bezárni. Az egyik szempont a földrajzi elhelyezkedés (két egymás melletti uszoda közül az egyik bezárható), a másik az, hogy hol van tömeg- és versenysport. Ahol van tömeg- és versenysport, ott nyitva kell tartani.

Gulyás Gergely: nem látok rá esélyt. Mert nem tudni, hogy akkor ki fizeti ki a különbözetet. Látszik, hogy a vége az lesz, hogy az államnak is segítenie kell. De elvárható, hogy a tehetősebb önkormányzatok a helyzethez járuljanak hozzá. Balla György koordinálja biztosként ezt az egyeztetést. Olyan helyzetben vagyunk, amely mindenkinek fáj. Mindenkinek meg kell tenni, amit meg tud tenni, a maga helyén, a maga erejéből. Generális megoldás tehát nem lesz.

Gulyás Gergely: úgy tűnik, hogy igen, lesznek következményei, ha Magyarország jogállam. A Nemzetbiztonsági Bizottságot össze is hívták az ügyben, jobbikos elnöke van.

2022.09.29. 12:16

Jövő héten tanársztrájk. Mi lesz?

Gulyás Gergely: azon dolgozunk, hogy magasabb jövedelmet biztosítsunk a tanároknak. A jogellenes akciókban néhány tucat ember vesz részt. Mindenkinek azt tudom csak mondani, hogy a jogszerű tiltakozás lehetőségei Magyarországon adottak. Más országokban nem lehet sztrájkolni, nálunk is. A tanároknak idén is emeltünk, jövőre is fogunk. De a helyzet az, hogy itt vagyunk egy energia-, inflációs és gazdasági válság közepén. Ehhez képest álljuk a szavunkat, ha tudunk az ígért emelés fölött adni, készen állunk rá. Nem a jó szándék hiányzik. Csak fejet hajthatunk a tanárok magatartása előtt. A szakszervezetek az ellenzékkel szolidárisak, a pedagógusok az országgal.