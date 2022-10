Navracsics Tibor: nincs kétség, uniós szemmel is elegendők a vállalásaink

Azok a vállalások, melyeket Magyarország tett, uniós szemmel elegendők lesznek, efelől kétely nem merült fel – mondta Navracsics Tibor az InfoRádiónak adott interjúban.

"Korábban, amikor a bizottság kételyeit hangoztatta, az inkább a végrehajtás tempóját illetően merültek fel, hiszen meglehetősen rövid idő áll rendelkezésünkre" – mondta a területfejlesztésért és uniós források felhasználásért felelős tárca nélküli miniszter. Abban állapodtak meg, hogy november közepénél húzzanak egy cezúrát, és ha sikerül addig teljesíteni a feltételeket, akkor lezárhatják a jogállamisági feltételességi eljárást, és Navracsics Tibor szerint

az év végéig aláírhatják a partnerségi megállapodást, illetve elfogadhatják a magyar helyreállítási tervet.

Navracsics Tibor elmondta, az eredeti ütemtervnek megfelelően haladunk. A politikus júniusban azt mondta, év végéig szeretnénk megállapodni, és ezt az elképzelést reálisnak tartja.

"Ha ez így sikerül, akkor 2023 elején jöhet már tényleges pénz is, ami azért nem jelent egyébként problémát, mert a költségvetés már most is előfinanszíroz elég sok operatív programot, zajlanak már olyan projektek, amelyeket majd uniós forrásból finanszírozunk, de a költségvetés megelőlegezi ezeket" –emlékeztetett a miniszter.

A politikus a Nézőpont Intézet korrupciós felméréséről is beszélt, és elmondta, hogy "a korrupció erős témának számít Brüsszelben", de a korrupciónak nincs egy mindenki által elfogadott definíciója. Emiatt sok szervezet valójában inkább a "korrupcióérzetet" méri, és nem magát a korrupciót. Ebből adódóan sokszor elmennek egymás mellett az érvek.

"Mivel jelentős politikai témáról van szó, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne csak küzdjünk a korrupció ellen, hanem látható is legyen ennek az eredménye, és Magyarország az egyik legtisztább európai uniós tagállam lehessen" – tette hozzá.

