Tart a népszámlálás, online már kitölthető a kérdőív

A népszámlálás akkor lesz sikeres, ha minden Magyarországon élő ember részt vesz benne – emelte ki a Központi Statisztikai Hivatal elnöke a szombaton hajnalban elindult népszámlálás apropóján. Vukovich Gabriella az InfoRádiónak azt mondta: ezekkel az adatokkal a jövőnket határozzuk meg.

"Képet kapunk arról, hányan vagyunk, milyen demográfiai jellemzőkkel rendelkezünk, milyen családi háztartási viszonyok között élünk, hány gyereket nevelünk a családokban, hány idős emberrel élünk együtt. A különböző generációk együttéléséről, a lakásviszonyainkról, a társadalom tudásvagyonáról, a munkaerőpiaci helyzetről. Egy nagyon részletes és informatív adatbázist szolgáltat a népszámlálás, amit voltaképpen minden döntéshozó használ" – mondta Vukovich Gabriella.

A postások múlt hét óta kézbesítik a háztartásoknak a 12 jegyű belépési kódot tartalmazó felkérőleveleket. Ennek segítségével tölthető ki online a népszámlálási kérdőív. A www.nepszamlalas2022.hu honlapot október 16-ig lehet felkeresni – mondta a KSH elnökhelyettese Mag Kornélia.

"Mindenkit arra biztatunk, hogy az online kitöltést válassza, mivel ez a leggyorsabb, legegyszerűbb, legkényelmesebb.

Több szervezettel, könyvtárakkal is együttműködési megállapodásokat kötöttünk, hogy biztosítsanak helyszínt azok számára az internetes kitöltéshez, akik nem rendelkeznek otthonukban eszközzel vagy interneteléréssel" – nyilatkozott Mag Kornélia.

Ha valakinek nem érkezne meg a belépési kódja, ügyfélkapun keresztül is lehet igényelni. A népszámlálás több újdonságot is tartalmaz: a kérdőívben a korábban megszokottak mellett több új kérdés is lesz – emelte ki a KSH főosztályvezetője, a 2022-es népszámlálás projektvezetője, Kovács Marcell.

"Az egyik új kérdésünk a digitális jártasságra vonatkozik. Ez egy nagyon fontos dolog, ha arra gondolunk, hogy a digitális képességek az nemcsak a világban való eligazodáshoz elengedhetetlenek ma már, de a munkaerő-piaci érvényesüléshez is szükségesek" – mondta.

A másik új kérdés az energiahatékonysággal kapcsolatos. A népszámlálásban kérdezik a fűtési lehetőségeket, a fűtőanyag típusát. Ez kiegészül az energiatakarékos eszközeink felmérésével, hogy használunk-e napelemet, napkollektort a fűtéshez.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint minden jogszabályi feltétel adott a népszámlálás során az állampolgárok adatvédelméhez. "Nyilván az önkéntesen megadható adatok azonnal anonimmá válnak, a többit pedig álnevesítik. Később természetesen az álnevesített adatokat is törlik, hiszen

a végső cél a statisztikai célú összefoglaló adatbázis létrehozása"

– jelentette ki Péterfalvi Attila.

Ha valaki október 16-ig nem tudta kitölteni online a népszámlálási kérdőívet, akkor október második felétől a számlálóbiztosoknak válaszolhat. Ha valaki ebből is kimaradna, akkor a helyi polgármesteri hivatalhoz fordulhat, ahol november végén még felveszik az adatait.

A népszámlálás lesz a téma ma 18 órától az InfoRádió Aréna című műsorában. A vendég Vukovich Gabriella, KSH elnök lesz.

