Télen nem lesz kilakoltatás Budapesten

A döntés értelmében a fővárosi önkormányzat önként vállalta, hogy 2023. április 30-ig nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítését, valamint felfüggeszti folyamatban levő eljárásokat.

A fővárosi önkormányzat felhívta a kerületi önkormányzatokat, hogy ugyanígy járjanak el az általuk indított végrehajtási eljárások esetében.

Karácsony Gergely azt hangsúlyozta, az energia- és gazdasági válság súlyosan érinti a szociális intézményeket, amelyek a "lakhatást nélkülöző" budapestieknek segítenek, és ebben helyzetben különösen fontos, hogy minél kevesebb embernek szűnjön meg a lakhatása.

Mint az előterjesztésben fogalmaztak, "a jelenlegi válsághelyzetben morálisan igazolhatatlan az utcára tenni önkormányzati bérlakások bérlőit, még akkor is, ha élethelyzetük miatt fizetési késedelembe estek".

Mindez nem pusztán erkölcsi parancs az elesettekkel szemben, hanem a társadalmi költség szempontjából is optimális megoldás, hiszen az egyébként is elképesztő anyagi nehézségekkel küzdő hajléktalan-ellátás működőképességét veszélyeztetné, ha ott tömegesen jelennének meg kilakoltatott polgártársaink, hiszen így kiszorítanának olyan ellátottakat, akik az utcára kényszerülnének, ami még a szerencsés lakhatási helyzetben levő számára sem kielégítő helyzetet eredményezne - olvasható.

Ugyancsak a főpolgármester javaslatára, egy másik előterjesztés kiegészítéseként

a képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy 200 millió forintos támogatást adnak a Menhely Alapítványnak,

kifejezetten a rászorulókat ellátó civil szervezet rezsitámogatására.

A jelenlegi energiapiaci helyzetre reagálva a testület döntött arról, hogy a díszkivilágítás üzemideje rugalmasan alakítható legyen. A közvilágítási rendelet jelenleg is lehetőséget ad arra, hogy a főpolgármester - kérelemre - 30 napig a díszkivilágítás eltérő üzemeltetéséről döntsön, ugyanakkor az elfogadott javaslat szerint különleges jogrend, így a jelenleg is fennálló veszélyhelyzet idejére ezt a lehetőséget a harmincnapos időkorlát nélkül is biztosítják.

A Fővárosi Közgyűlés kimondta egyetértését, hogy Budapest egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódóan november 17. és 2024. november 17. között jubileumi rendezvénysorozat valósuljon meg.

Hassay Zsófia (Fidesz-KDNP) az előterjesztés vitájában hiányolta a részleteket és azt mondta, hogy a javaslat "egy erősen gondolatébresztő" anyag, de koncepciót nem látni.

Karácsony Gergely közölte, az évforduló tiszteletére létrehoznak egy rózsakertet, amely kifejezi, hogy Budapest az egész nemzet polgáraiért felelősséggel viseltetik.

A testület további öt évvel, 2027. október közepéig meghosszabbította a Budapest Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt. hosszú távú közterület-használati engedélyét.

A Fővárosi Közgyűlés 191 millió forinttal támogatta a Twist Olivér Alapítvány az Oikos Segítőházzal közösen benyújtott pályázatát, amelyben azt vállalták, hogy a Fóti úti saját tulajdonú ingatlanon kilenc-tizenegy, utcán élő szenvedélybetegek és/vagy pszichiátriai betegek elhelyezésére szolgáló intézményt építtet. Ezt a fővárosi közösségi költségvetésből finanszírozzák.

Új hulladékszállító cég alakul

A Fővárosi Közgyűlés támogatta, hogy a Mol és a Budapesti Közművek (BKM) közös céget hozzon létre a főváros és a központi régió hulladékszállítására.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat érintő jogszabályi változások részeként, a 2023. július elsejétől hatályos koncessziós működési modellből eredő változások miatt szükséges elvi döntéseket egyhangúlag hozta meg a testület.

A hulladékgazdálkodás 2023. július 1-től már nem önkormányzati, hanem állami közfeladat. A rendelkezések szerint ennek gyakorlását az állam kizárólag, egy és ugyanazon cég részére, meghatározott időre átengedheti.

A koncesszió jogosultja 35 éves időtartamra a Mol lett. A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a tevékenység ellátásába a társaság alvállalkozót bevonhat - olvasható a javaslatban.

Az új gazdasági társaságnak 50-50 százalékos tulajdonosa lenne a BKM Nonprofit Zrt., és a MOL Nyrt. vagy a MOL Körforgásos Gazdaság Kft., azzal, hogy a négy fős igazgatóságba a két oldal egyenlő arányban delegáljon tagokat.

A BKM érintett munkavállalói az új társaság alkalmazottai lennének.

A BKM hulladékgazdálkodási divíziója jelenleg évente mintegy 650 ezer tonna hulladék begyűjtését végzi.

A Fővárosi Közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, kezdeményezze a kormánynál, hogy a közétkeztetési díj Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetése után a bankok ne számítsanak fel költséget, vagy az legfeljebb 0,5 százalék legyen.

A képviselők arra is kérték a főpolgármestert, kezdeményezze, hogy a közétkeztetési díj a Széchenyi Pihenőkártya valamennyi alszámlájáról teljesíthető legyen, valamint a pihenőkártya alszámláiról a villamosenergia és a földgáz egyetemes szolgáltatás keretében igénybe vett szolgáltatás ellenértéke is megfizethető legyen.

A testület jóváhagyta a helyi közösségi közlekedés idei évre vonatkozó 12 milliárd forintos állami támogatásáról szóló szerződést.

A közgyűlés hozzájárult, hogy a BKV jelzálogszerződést kössön a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV). A BKV-nak nagyságrendileg 4,8 milliárd forintra van szüksége a likviditási egyensúly biztosítására, ezért az első fizetési halasztási kérelmet a július 12-i és 20-i adófizetési kötelezettségre, összesen 1 milliárd forint összegre nyújtotta be a fizetési könnyítésre vonatkozó igényét.

Az összeget - a késedelmi kamatokkal együtt - 2023. június 12-én kell a BKV Zrt.-nek megfizetnie, és a fizetési halasztás biztosítékaként zálogszerződést kell a BKV-nak kötnie. Ebben a BKV Zrt. vállalja, hogy amennyiben az energiahordozók áremelkedésének kompenzálására állami támogatást kap, a támogatásból haladéktalanul megfizeti a halasztott adókötelezettségét.

Karácsony Gergely főpolgármester a közelmúltban az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt:

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI