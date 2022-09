Rendkívüli bejelentés - gáztakarékossági csomagot jelentett be a kormány, 18 fok lesz az állami intézményeknél

Gulyás Gergely: utóbbit nem támogatjuk. Hogy 18 fok legyen, azt támogatjuk, el is fogjuk rendelni. Az állami intézményeknél 18 fok lesz.

Gulyás Gergely: új stratégia lesz, egyes állampapírok hozamát megemeljük, új állampapírt is kibocsátunk, induló kamata elérheti a 11 százalékot, ez ma a legkedvezőbb, kedvezőbb, mint bármely kereskedelmi bank ajánlata.

2022.09.08. 10:25

EU-s ügyek

Gulyás Gergely: kondicionlaitási eljárás, helyreállítási alap pénzei, 7 éves költségvetési ügyek. Ebben a sorrendben szeretnénk lezárni a tárgyalásokat. Minden garanciát megadtunk, amit az unió kért, minden javaslatot elfogadtunk, illetve olyan javaslatokat tettünk, amelyeket el tud fogadni az unió, Varga Judit most is Brüsszelben tárgyal. Arra kérjük a baloldalt, hogy fejezzék be a brüsszeli aknamunkát, hogy megkaphassák a pénzüket az oktatás és az egészségügy hazai szereplői. A magyarok érdekei szerint kell eljárni.