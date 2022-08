Maruzsa Zoltán a tanárok polgári engedetlenségének elutasítását kéri a szakszervezetektől

Maruzsa Zoltán azt kéri a pedagógus-szakszervezetektől, ne támogassák a tanárok polgári engedetlenségét – derül ki abból a levélből, amit az érdekvédelmi szervezetek kaptak a kormánnyal folytatott keddi tárgyalás után.

A köznevelésért felelős államtitkár szerint – mivel a polgári engedetlenség a hatályos jogban tiltott eszköz –, azok a pedagógusok, akik ezt támogatják, erkölcsileg is megkérdőjelezhetőek. Ráadásul szerinte a pedagógusok azzal, hogy nem tartják be a szabályokat, rossz példát mutatnak a diákoknak is.

„Az írott normák figyelmen kívül hagyása jó eséllyel

arra ösztönzi a kialakult értékrenddel még nem rendelkező diákokat, hogy a jövőben mérlegelés tárgyává tegyék, milyen iskolai előírásokat kell betartaniuk, és milyeneket nem”

– idézi a köznevelésért felelős államtitkár szavait a Telex.

Indoklása szerint ennek a magatartásnak nemcsak morális veszélye lehet, hanem akár később ösztönözheti is a diákokat arra, hogy a joggal összetűzésbe kerülve a bíróságok vagy hatóságok szankcionálják őket.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja a híroldalnak nyilatkozva elmondta, hogy a keddi tárgyalás után

Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, hogy Pintér Sándor belügyminiszter kéri a fentieket

a szakszervezetektől, a kézhez kapott levélen mégis az államtitkár aláírása szerepelt. Nagy Erzsébet szerint egyébként ők nem polgári engedetlenséget szerveznek, hanem sztrájkot. A polgári engedetlenséget választókat viszont jogi segítséggel támogatják, és a kiesett bérüket kompenzálják.

A PDSZ Facebook-oldalára is kirakta állásfoglalását, ebben azt írják: „Láthatóan elfelejti a szerző, hogy olyan rendelkezésre szerveződött polgári engedetlenség, amely az Alaptörvényben biztosított jogot, a sztrájkjogot lehetetleníti el.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán