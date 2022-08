Aszódi Attila: kezdődhet az építkezés, de legalább nyolc év, mire kész lesz Paks 2

Néhány létesítményszintű engedély van csak, ilyen például a meglevők közül a környezetvédelmi vagy telephelyengedély, és ennek a létesítési engedélynek a hiánya akadályozta eddig a projekt folytatását – mondta Aszódi Attila, a BME Természettudományi Karának dékánja.

"A létesítési engedélyt kiadásával tulajdonképpen az Országos Atomenergia Hivatal arról nyilatkozott, hogy a létesítmény az összes műszaki megoldásával teljesíteni tudja a magyarországi hatósági követelményeket, a projekt haladhat tovább" – mondta a nukleáris szakértő. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még több engedélyre lesz még szükség a különböző építési, beszerzési, gyártási és összeszerelési engedélyekre, de az erőmű koncepcióját elfogadta hatóság, így megvalósítható lesz a telephelyen biztonságosan a követelményeknek megfelelően.

A építkezés továbbhaladásához még szükségesek a további részengedélyek, de "a munka itt fel tud gyorsulni", és akár már a következő hónapokban elindulhatnak olyan munkálatok, mint a munkagödör előkészítése, majd a tényleges betonozási munkálatok is. Megjegyezte: ehhez még időre lesz szükség, akár több mint egy évnek is el kell telnie az érdemi nagy építkezésig.

"Rengeteg munka van a talajjal és a talajelőkészítéssel, és ezt a munkát el tudják kezdeni a szakemberek" – mondta a paksi atomerőmű volt kormánybiztosa.

Aszódi Attila szerint

a beruházás legalább nyolc év múlva fejeződik be,

de akár több időbe is telhet. Miután ez egy óriási létesítmény, nagyjából egymillió köbméter betont is be kell építeni. Ez nagy földmunkával, nagy épületekkel és komplex technológiával jár. Így optimális ütemezéssel is a 2030-as évek első felében fog tudni ténylegesen villamos energiát termelni a Paks 2 két új blokkja – jegyezte meg Aszódi Attila.

