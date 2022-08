A biciklis mentős is életet menthet

Ez derült, amikor a Telex a tervezett, biciklis sürgősségi szolgálatról érdeklődött az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ).

A portál azt a választ kapta, hogy a 112-es központi segélyhívón tavaly összesen 1 633 094 hívás érkezett a mentőkhöz. Ezek közül 1 261 457 esetben, tehát a hívások 77,24 százalékában volt szükség csak valamelyik mentőegység tényleges beavatkozására.

Ám még ezek közül is csak 21 százalék volt olyan eset, amihez a legmagasabb képzettségű mentősökre és a legjobban felszerelt járművekre volt szükség. A fennmaradó 79 százalék esetében elég volt olyan mentőautót küldeni, amelyen egy mentőápoló megy ki a beteghez.

A lap ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a mentősök nem minden esetben szállítják kórházba a sérültet vagy a beteget. Az OMSZ közölése szerint: „a helyszínen ellátott, kórházba szállításra nem szoruló esetek száma (a haláleseteket leszámítva) mintegy 30 000 eset/év.”

Az online újság úgy véli ez indokolhatja, hogy külföldi példák alapján, nálunk is létre akarnak hozni egy kerékpáros mentőegységet. A kerékpáros mentőtisztek vagy mentőápolók hamarabb ki tudnak érni az esetekhez a nagyvárosi dugókban vagy az autóval nehezen megközelíthető helyeken.

Megkezdhetik a beteg ellátását, amíg megérkezik a mentőautó, vagy a beteg/sérült állapotát látva dönthetnek úgy is, hogy nincs szükség mentőre

– írják.

Példaként említik, hogy Londonban a kerékpáros mentőtisztek a riasztások több mint felében helyben el tudták látni a betegeket, nem kellett mentőautót hívni a helyszínre.

Magyarországon a tesztüzem heteken belül megkezdődhet, a rendszerszerű működést 2023 tavaszától tervezik. Az OMSZ közben egy videóban be is mutatta az első hazai biciklis mentőst. Kramarics Tamás 7 éve dolgozik mentőápolóként az Országos Mentőszolgálatnál. A videón azt mondja: amint elindul Magyarországon a mentőbiciklis rendszer, önként vállalt túlmunkaként a szabadnapjain, extra pénzért cserébe Budapest sétálóutcáin fog kerékpáros szolgálatot is teljesíteni – írja a portál.

