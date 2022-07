Rekordot döntött a 40. Balaton-átúszás, van, aki mindegyiket teljesítette

A szervezők tájékoztatása szerint a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot Vas Luca 1:06:19 óra, míg Barabás Imre 1:02:46 óra alatt tette meg.

A megméretésre 12 ezren jelentkeztek, ez volt a maximális létszám, amelyet a rendezők engedélyeztek. Magyarország 1073 településéről érkeztek résztvevők, külföldről 43 ország közel ötszáz úszója indult.

A klasszikus táv ezúttal is 5,2 kilométer volt, amit SUP-pal is lehetett teljesíteni, de megrendezték a 2,6 kilométeres féltávot is. A klasszikus viadalnak 9835-en, a féltávnak 985-en, a SUP-os számnak pedig 458-an vágtak neki. Ez összesen 11 278-as létszám.

A legidősebb induló mindkét nem esetén 85 éves volt. Gurbán Béla idén is úszott, így elmondhatja magáról, hogy mind a negyven átúszáson részt vett.

Idén a mentőknek is akadt munkája: az egyik résztvevő a vízben elájult, újra kellett éleszteni. Erről itt írtunk,

A Balaton-átúszás öt kiemelt jótékonysági akciójára összesen 5,5 millió forint gyűlt össze.

Nyitókép: Varga György