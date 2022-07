Budakalász pénzhiány miatt nem kap most elkerülőt

Pénzhiány miatt bizonytalanná vált a Budakalászt elkerülő út építése a 111-es és a Budakalászi út között, mert a kivitelezői pályázatot eredménytelennek nyilvánították.

Ennek oka pedig az, hogy a kormány nem biztosít forrást az építéshez, így a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt sem tudna fizetni a győztes pályázónak.

A hír kapcsán Péterffy Gábor a polgármesteri kabinet vezetője elmondta, hogy az út főleg pomázi területen futna, de budakalászi házakhoz viszonylag közel. Ezért az ott lakók nagyon szerették volna, ha a nyomvonalat minél északabbra, a budakalászi házaktól minél távolabbra vezetnék. Azonban ezt nem sikerült elérni - folytatta Péterffy Gábor, viszont nagyon komoly műszaki garanciákat kaptak a zajvédelemre.

A budakalászi önkormányzat vezető tisztviselője hangoztatta, hogy ez a beruházás egyértelműen nagyon fontos lenne a város számára, hiszen jelentős forgalmat terelne el a belső területekről. Szerinte az út Pomáznak és a környező településeknek is sokat jelentene, mert az ott lakók, sokkal gyorsabban juthatnának ki a 11-es útra a Csobánka-Pomáz régióból és vissza, és így el tudnák kerülni Budakalász belvárosát.

Péterffy Gábor arról is beszélt, hogy ez egy nagyon régóta húzódó ügy, hiszen az elkerülő út már az 1985-ös rendezési tervekbe is bekerült, és ugyancsak szerepelt a 2008-ban átadott Megyeri híd engedélyében. Később pedig egy hármas megállapodásban, amit az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Budakalász kötött, szintén szó volt az út megépítéséről - emlékeztetett a budakalászi tisztviselő.

Közölte, hogy a nyilvános adatok szerint az építésre a legkedvezőbb ajánlat most egy nettó 25 milliárdos ár volt. Hozzátette, értik, hogy erre jelenleg nincs pénz, de ez az út évtizedes adósság. Észszerű keretek között továbbra is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megépüljön az elkerülő út és folytatódhasson az M0-s építése is, ami egyébként 2012 óta kiemelt állami beruházás.

Budakalásznak nagy szüksége lenne mindkét beruházásra,

mivel az M0 és a Megyeri híd 2008-as átadása óta óriási forgalom zúdul a városra. Jelenleg 15 ezer autó haladt át egy olyan szűk, belső úthálózaton, amit nem ekkora forgalomra terveztek. Ugyanakkor az egész régiónak nagyon sokat jelentene - nyilatkozta Péterffy Gábor, a budakalászi önkormányzat kabinetfőnöke.

