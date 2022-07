Őzek párzási időszaka van, fokozott veszély a hazai utakon

Az őzeket ilyenkor a szerelem lángja fűti, semmire nem figyelnek magukon kívül, ráadásul napközben is sokkal többet mozognak, mint a vadak általában – hívta fel a figyelmet Földvári Attila, a Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa, és jelezte, a közlekedés során szem előtt kell tartani, hogy alapvetően "nem az őz megy át az úton, hanem az út megy át az erdőn".

Az őzveszélyt a Kresz-tábla egy háromszögben ugró szarvassal jelzi, de a védegylet főmunkatársa szerint a vadak felbukkanására nemcsak a táblákkal jelzett területeken lehet számítani, hanem alapvetően bárhol, ahol természetes élőhelyén keresztül halad az út. Fokozottan kell figyelni azokon a szakaszokon, ahol beláthatatlanabb az út szélén levő lévő vegetáció, vagy ahol olyan kanyar van, ami mögé nem látunk vezetés közben.

A párzási időszakban az állatok csoportos viselkedése is megváltozik. A szakértő kifejtette, hogy üzekedés idején egyrészt az őzbakok kergetik a sutákat, illetve egy őzbak kergethet egy másik őzbakot is: a vetélytársát. Emiatt következik be, hogy az állatok az úton is megjelennek. Az is előfordulhat, hogy az egyik bak szalad a suta után, a másik bak pedig az első számú számú bak után, így ilyenkor három őz is elrohanhat előttünk, ezért

"nagyon fontos, hogy ha átszaladt előttünk egy állat, akkor mindenképpen számítsunk rá, hogy követni fogja a következő, vagy akár kettő is".

A szakértő hangsúlyozta, hogy ha tudunk, akkor lassítsunk, dudáljunk, hogy az állat odébb menjen, de mindenképpen figyeljünk arra, hogy ilyenkor az őzek nem egyesével járnak.

A statisztika alapján nagyjából hatezer vadbaleset történik, de ebben nincsenek benne azok az esetek, amiket be sem jelentenek a rendőrségen. Miután a vadelütés a magyar jogrend szerint közlekedési balesetnek minősül, a további ügyintézés miatt a gázolás után kötelező rendőrt hívni, de vannak, akik nem bíbelődnek az eljárással.

Földvári Attila elmondta, hogy a vadelütéseknek 80 százaléka őzekkel történik, mert 380 ezer egyedszámmal ez legnagyobb nagyvadfajunk, és az ország egész területén "kelettől nyugatig, északról délig" bárhol felbukkanhat.

Nyitókép: Kovács Attila