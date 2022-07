Flesch Tamás: gyengélkedik a belföldi turizmus

Júniusban voltak olyan szállodák, ahol csak 50 százalékos volt a foglaltság, de a júliusi előfoglaltság is csupán 50-60 százalék körüli, bár a helyzet napról napra változik – mondta Flesch Tamás. Reményét fejezte ki, hogy augusztus végén már jobb eredményekről számolhat majd be, mivel lerövidült az előfoglalások ideje.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az emberek a kétéves Covid-időszak után inkább külföldi városokba vagy a tengerpartra utaznak nyaralni. Ennek okát abban látja, hogy elképesztően megnőtt az olcsó charterjáratok száma, de az is sokat számított, hogy az előszezonban sok szó esett arról, milyen drága lesz itthon nyaralni.

Biztos, hogy ez sokakat elriasztott – hangoztatta Flesch Tamás. Ugyanakkor azt is hozzátette: azért

a 410 forintos euró miatt már külföldön sem olcsó nyaralni,

így azt reméli, sokan az utolsó pillanatban a belföldi pihenést fogják választani.

A kérdésre, hogy most a belföldi vagy a külföldi nyaralás a drágább, azt válaszolta, nehéz a kettőt összehasonlítani, hiszen Magyarországnak például nincs tengerpartja. Viszont szerinte ugyanolyan kategóriájú szálláshelyen ma olcsóbban lehet Magyarországon nyaralni, mint sok külföldi országban. Persze az is igaz – tette hozzá Flesch Tamás –, hogy olcsóbb charterjáratokkal elérhetők olyan külföldi helyek, ahol most is kevesebbért lehet nyaralni.

A gyenge forint hatásairól szólva a szakember úgy vélte, hogy ez mindenképpen segíti a belföldi turizmust, hiszen

a külföldiek pénze többet ér Magyarországon.

Ez főleg Budapest és a Balaton esetében jelenthet forgalom növekedést, de Sárvár és Bük, illetve Hajdúszoboszló szempontjából is érdekes lehet. A szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke hozzátette, hogy a budapesti hotelárak euróban számolva még mindig nem érték el a 2019-es szintet, ezért bízik a vendégéjszakák számának növekedésében.

Flesch Tamás úgy látja, hogy a szállásadók számára jelenleg a legnagyobb gondot az energia- és a nyersanyagárak növekedése, illetve a munkaerőhiány jelenti.

Igazi nagy kihívást azonban mégiscsak az ősz jelenti,

mert akkor lehet látni, hogy az embereknek mennyi pénzük van még turizmusra – hangoztatta az InfoRádióban Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

Nyitókép: Pexels.com