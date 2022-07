A Föld különböző tájain nagyon különböző népesedési folyamatok zajlanak

Föld különböző tájain nagyon különböző népesedési folyamatok zajlanak - mondta az InfoRádiónak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke. Fűrész Tünde szerint a legtöbb kontinens már az öregedő fázisba lépett.

Egyedül Afrika az, ahol még mindig nagyon jelentősen nő a népesség. 2021-ben 1,3 milliárdan éltek Afrikában, és számuk az előrejelzések szerint 2050-re kétszeresére fog nőni, az évszázad végére pedig a háromszorosára. Egyébént a mostani előrejelzések szerint

2100-ra, már 10 milliárdnyian fognak élni a Földön

a jelenlegi, közel 8 milliárd helyett - közölte Fűrész Tünde.

A népesedési szakértő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában teljesen más folyamatokat láthatunk. Itt egyre kevesebben vagyunk, jelenleg 750 millió körüli az európai népesség száma, és ez az előrejelzések szerint 2100-ra 630 millióra fog csökkenni.

Fűrész Tünde szerint Magyarország népessége csak 1981-ig nőtt, azóta pedig folyamatosan csökken.

1981-hez képest nagyjából 1 millióval kevesebben élnek a Kárpát-medencében.

A szakértő ugyanakkor örvendetes fejleménynek nevezte, hogy az elmúlt 10 évben nőtt a születések száma. Annak ellenére, hogy nagyon jelentősen, mintegy 20 százalékkal csökkent a gyermekvállalási korban lévő korosztálynak a létszáma. Mindez azért történhetett, mert növekedett a gyermekvállalási kedv, azaz a termékenységi ráta. Egyébként a legnagyobb mértékben náluk nőtt ez a ráta az elmúlt 10 évben. A tendencia folyamatos, hiszen az előző évhez képest május hónapban 6,4 százalékkal nőtt a születések száma és a termékenységi ráta is 7,7 százalékkal emelkedett.

Ez az elmúlt 10 év legmagasabb növekedése.

Fűrész Tünde bízik abban, hogy 2010-es években elindult pozitív trend tovább fog folytatódni. Azt is megemlítette, hogy Magyarországon vidéken több gyerek születik és ott a gyermekvállalási kedv is jobban erősödött, de országos szinten is látható a növekedés. Nagyjából a 20-as éveik végén, 30-as éveik elején járó nők körében a legnagyobb a gyermekvállalási kedv. Ez az átlagos életkora a legtöbb édesanyának. akinek gyermeke születik Magyarországon - mondta Fűrész Tünde.

