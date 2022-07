Szakdolgozói kamara: még kezelhető a 25 ezres szakemberhiány

Az elmúlt hetekben történt felmondások száma és aránya nem olyan mértékű, mint amit néhány héttel, hónappal korábban számos szakmai szervezet vizionált, ez főként azzal magyarázható, hogy akinek volt lehetősége – bizonyos pillanatokban –, már távozott az egészségügyből – jelentette ki Balogh Zoltán, aki szerint erre három időszakban volt lehetőség: a pályaelhagyási intézkedések előtt, a szolgálati jogviszonyba történő aláírás, valamint az oltások megtagadásának időszakában.

A MESZK elnöke kiemelte: az egy-egy kórházból távozó 10-20 kolléga komoly fennakadást okozhat intézményi vagy osztályszinten, miközben a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlására sem született megoldás az elmúlt két és fél évben. Országosan azt lehet mondani, hogy

az egészségügyben 20-25 ezer olyan ápolási szakember hiányzik,

aki mind az alap-, mind a járó- és mind a fekvőbeteg-szakellátásban teljesített korábban szolgálatot, ami hatalmas nagy létszám – emelte ki.

Mindazonáltal a kamara vezetője úgy véli, hogy ha a következő időszakban meginduló egyeztetéseknél a kormányzat képes lesz kialakítani egy 3-5 évre előremutató perspektívát, és meghozni olyan szükségszerű intézkedéseket, amelyekkel vissza lehet csábítani a távozó kollégákat, illetve amelyekkel vonzóbbá tehető a terület, akkor lehet még kezelni a kérdéskört. Ha ezek az intézkedések, konkrét tervek azonban nem születnek meg, az az ellehetetlenítését okozhatja az egészségügyi ágazatnak – húzta alá a szakértő.

A MESZK rendkívül égetőnek tartaná, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozó törvény és annak végrehajtási rendeleteit alakítsák át szakdolgozóbaráttá, továbbá hogy a jelen és következő évek humánpolitikája kerüljön meghatározásra szakdolgozói vetületből. Sürgetőnek tartják a bérek kérdését is, vagyis, hogy legalább három évre legyen prognosztizálva, hogy milyen előmeneteli rendszerrel lehet a munkavállalók kiszámítható jövőképét megteremti. Végül, de nem utolsó sorban a szakdolgozók által végzett feladatoknak, hatásköröknek és kompetenciának a felülvizsgálatát is, hiszen – mint azt Balogh Zoltán magyarázta – ezek adják az alapot ahhoz, hogy milyen munkákat vehetnének át az orvosoktól, amihez a szakdolgozók ellentételezését is hozzá lehet illeszteni. Akikre büszkék 2022. június 24-én pénteken, két küzdelmes, Covid-járvánnyal terhelt év után, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara újra megrendezte hagyományos Díjátadó Gálaműsorát Budapesten. Az ünnepi program keretében átadásra került a köztestület által alapított „Év Kiváló Szakdolgozója Díj”, „Év Elhivatott Fiatal Szakdolgozója Díj” és a az „Év Elhivatott Szakdolgozói Közössége Díj” is. A koronavírus -árvány okozta veszélyhelyzet miatt a rendezvényt az előző években nem volt lehetőségünk megtartani. Így idén a MESZK-kitüntetések 2020-as és 2021-es díjazottjai is a Díjátadó Gálaműsor ünnepélyes keretei közt vehették át díjaikat. A díjazottakról bővebben a MESZK közösségi oldalán olvashat.

Nyitókép: Natali_Mis/Getty Images