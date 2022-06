Mesterházy Attila: a belső hatalmi harcok az MSZP végét jelenthetik

Mesterházy Attila, az MSZP korábbi elnöke csak a sajtóból értesült arról, hogy Ujhelyi István mégsem indul el a párt társelnöki posztjáért ősszel. Az ATV-nek azt mondta, a nyilvánosságra került levélből azt olvassa ki, hogy valamiféle véleménykülönbség állhat az eset mögött, amelynek a részleteit nem ismeri.

"Kicsit én úgy látom, hogy szóltak Ujhelyi Istvánnak, hogy ő nem akar indulni és Molnár Zsoltnak van egy jobb jelöltje" – mondta a korábbi parlamenti képviselő, aki szerint ez is mutatja, milyen a nyílt és demokratikus verseny a párton belül.

Mesterházy Attila szerint radikális változásra lenne szükség ahhoz, hogy az MSZP a saját haláltusáját túlélje.

"Ketyeg az óra, én arra hívnám fel az MSZP tagjainak és támogatóinak figyelmét, hogy ha nem fogunk össze és nem számolunk le ezzel a típusú belső hatalmi harccal, akkor azt gondolom, hogy vége van a Magyar Szocialista Pártnak" – tette hozzá a korábbi pártelnök és kormányfőjelölt.

A 24.hu információi szerint Ujhelyi kedden levelet küldött a választmányi tagoknak, melyben azt írta: a párt radikális megújítására vonatkozó javaslatai „inspiráló vitákat” indítottak el a közösségen belül, és a külső fogadtatás is pozitív volt. „Csakhogy politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek… egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a párt vezetését. Le is fagyott a belső rendszerünk, egyre inkább látszott, hogy ismét nem a kifelé való megerősödésünk, hanem a belső harcaink viszik el az energiát. Két út közül kellett tehát választanom: a politikacsinálás helyett házon belül harcolok meg igazamért, és ezzel hosszú hónapokra a belső megosztottságot szítom, vagy levonulok a pástról, és tudomásul veszem, hogy a párt egyes megyei és országos vezetői egyelőre nem támogatják a tényszerűen kockázatos és a politikai habitusom miatt pörgős, azonnali változásokat. Az utóbbi mellett döntöttem… ilyen belső hangulatban az alábbi, teljes újjászületést szorgalmazó programom nem megvalósítható” – olvasható a levélben.

Ujhelyi szerint döntésével utat enged Molnár Zsolt budapesti elnök elképzelésének, hogy Nemény András szombathelyi polgármester legyen az MSZP elnöke.

Nemény András közösségi oldalán azt írta, hogy szükségét látja egy modern, tartalmában és szervezeti struktúrájában is a mai kor kihívásaira hatékonyan reagáló szociáldemokrata párt létének, amely igazi alternatívát mutat a mai hatalomnak, de nemzeti sorskérdésekben akár együttműködni is képes. "Ennek megteremtésében, ha vannak hozzá partnerek, szívesen vállalok munkát, feladatot. Hogy pontosan mit, abban Szombathely városáért érzett felelősségem is meghatározó lesz" - közölte a városvezető.

Tóth Bertalan április végén jelentette be, hogy nem indul az őszi tisztújításon a társelnöki posztért.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila