Nagy piros pontot kapott az EU-tól a Déli Körvasút fejlesztése

Minderről Vitézy Dávid számolt be a Facebook-oldalán. A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára felsorolta, miben találta kiválónak a Déli Körvasút projektet az EU, idézve a benyújtott pályázat hivatalos EU-értékeléséből.

"A javasolt projekt fontosság és sürgősség szempontjából is előre sorolandó. A javasolt intézkedés célja a TEN-T hálózat három folyosóját (Földközi-tenger, Kelet/Kelet-Mediterrán és Rajna-Duna) érintő jelentős szűk keresztmetszet megszüntetése, és összhangban van az ezen folyosókra vonatkozó munkatervekkel.

A projekt minősége nagyon jó. Célkitűzései, a tervek, a mérföldkövek és az ellenőrzési eszközök részletesen le vannak fektetve, és összhangban vannak a megvalósítani tervezett fejlesztésekkel.

A projekt tervezett eredményei kiválóak, a fejlesztés az utasok és az árufuvarozók számára időmegtakarítást, a szolgáltatás minőségének javulását, valamint a balesetek, a környezeti károk és a jármű-üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi.

A CEF-forrás várható hasznosulása katalizátorként a javasolt projektben nagyon jó. A CEF-forrás várhatóan elősegítené a tervezett fejlesztést, és biztosítaná, hogy a javasolt projekt a tervek szerint megvalósulhasson."

Még nincs uniós döntés a pályázatról, mert "a javasolt projekt pillanatnyilag még nem eléggé érett a megvalósításra", mivel a Fővárosi Bíróság 2022. február 17-én megsemmisítette a szükséges környezetvédelmi engedélyt.

Ennek háttere, hogy a Hamzsabégi út menti vasútfejlesztés miatt tiltakozó civilek indítványára a Fővárosi Bíróság februárban megsemmisítette a projekt korábban már megszerzett környezetvédelmi engedélyét, ennek újbóli megszerzése folyamatban van a környezeti hatástanulmány szükséges kiegészítése alapján.

Mindezzel most annyi változik, hogy az idei 89,7 milliárd forintos és a jövő évi 137,7 milliárd forintos összeget egyben kell igényelni a 2023-as CEF-pályázatból idén ősszel. Az idei pályázatok 2026-os határideje helyett a jövő éviek 2027-es céldátummal érvényesek. Pénz a Nyugatira Ugyancsak pályázott Magyarország a kormány döntése alapján a Nyugati pályaudvar fejlesztésének tervezésére, a tavasszal lezárult nemzetközi építészeti tervpályázat nyomán. "Itt is hasonlóan egyértelmű a projekt pozitív értékelése az Európai Bizottság részéről, ez abból is látszik, hogy a Nyugati megújításával szoros kapcsolatban lévő Duna alatti vasúti alagút környezetvédelmi hatástanulmányára már korábban elnyertünk közvetlen uniós forrást más tagállamokkal versenyezve" - írta Vitézy Dávid. Ez a fejlesztés az EU 27 tagállama közötti versenyben pályázati úton elosztott vasútfejlesztési források terhére 2,8 millió eurót, azaz kb. 1,1 milliárd forint forrást nyert el. Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

