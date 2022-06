A dohányzás válik a lakástüzek legfőbb okozójává

A dohányzás káros hatásai közismertek, azonban kevesebb szó esik arról, hogy – különösen az egyre korszerűbb és biztonságosabb háztartási berendezések elterjedésével – mára az égéssel és füsttel járó cigaretta vált a lakástüzek egyik legfőbb okozójává. A lakástüzek megelőzésére, és a dohányzás balesetekben játszott szerepére egy felvilágosító, megelőző kampány indult. A Technológiával a Füstmentes Otthonokért! elnevezésű, egyedülálló országos program célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az égés és a füst problémájára, azok káros következményeire, miközben információkkal, érzékenyítéssel és technológiai eszközökkel segít a tűz- és baleset megelőzésben. A hiánypótló kezdeményezést a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), és a füstmentes.hu valamint a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) együttműködése hívta életre.

Egyre ritkább a láng

Tény, hogy nagyot változott az elmúlt évtizedekben a háztartások felszereltsége, amely nem csupán a több, hanem mindenekelőtt lényegesen korszerűbb háztartási berendezésekben is megnyilvánul. Az egykor egyeduralkodó szén-és fatüzeléses kályhákat viszonylag korán felváltotta gáz- illetve távfűtés, de napjainkban már a lángot nem alkalmazó vízmelegítők és tűzhelyek is egyre inkább kiszorítják a korábbi megoldásokat. Mindez nem csupán kényelmesebb, hanem biztonságosabb is: az egykori, őrlánggal működő bojlerek és gázlángos tűzhelyek, sütők számos balesetet, tragédiát okoztak, különösen a régebbi, biztonsági megoldásokkal kevésbé ellátott típusok.

Miután a nyílt láng és az égés visszaszorul az életünkben, szerencsére egyre ritkábbak lesznek a lakástüzek is.

A manapság előforduló eserek viszont jobbára az elektromos meghibásodásokból és a dohányzásból fakadnak.

Szerencsére az elektromos eszközeink is nagy változáson mentek át az elmúlt évtizedekben, a háztartási vezetékek, kapcsolószekrények és biztosítékok mára jó eséllyel kizárják a baj lehetőségét is. A dohányzás, és az ebből fakadó tűzesetek azonban sajnos továbbra is meghatározó szerepet játszanak a lakástüzek kialakulásában.

A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk

Ha pedig már dohányzunk, akkor a legjobb amit tehetünk, hogy minél előbb abbahagyjuk.

A dohányzás teljes mellőzése mellett számtalan érv szól, a függőség kialakulása mellett az egészségre gyakorolt romboló hatása is közismert, azonban ritkán esik szó arról, hogy a beltéri cigarettázás adott esetben közvetlenebb veszélyeket is hordoz azáltal, hogy nem egy esetben vezet lakástűzhöz. Ezek között elsősorban

az ágyban történő dohányzás, különösen pedig az eközben elalvás számít tipikus balesetnek,

amely számtalan tragédiát okozott már.

Mind az egészségünk okán, mind pedig a balesetek megelőzése érdekében az a legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük ezt a káros szokást, vagy ha már dohányzunk, akkor a lehető legjobb döntés az, ha mielőbb és véglegesen abbahagyjuk – ehhez szakszerű segítséget kapunk a háziorvosunknál és a patikákban is.

Az ártalomcsökkentés, mint alternatíva

Ha azonban valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, sokat tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében azzal, hogy tájékozódunk.

Az égés és füst nélkül működő füstmentes technológiák a hagyományos dohánytermékekhez képest akár 70-95 százalékkal alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak. Ráadásul az sem elhanyagolható, hogy ezen technológiák alkalmazásával a tűzesetek is kizárhatóak, hiszen használatukkal nem jár sem nyílt láng, sem égés. Fontos azonban leszögezni, hogy ezek sem ártalmatlanok, hiszen tartalmaznak többek közt nikotint, ami erős függőséget okozó anyag, és egyéb ismert káros hatásai mellett megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát is. Ugyanakkor ezen technológiák hosszútávú hatásainak, illetve a károsanyagkibocsátás-csökkenés és az egészségkárosító hatás csökkenése közötti összefüggés mértékének megállapításához még további, hosszú távú kutatások szükségesek.

Bár sokan tévesen azt gondolják, ezek a technológiák leszoktató eszközök, de céljuk nem a leszoktatás, hanem az ártalomcsökkentés azon felnőttek esetében, akik az ismert kockázatok ellenére is tovább dohányoznak.

Összességében elmondható: nem csupán egészségügyi és környezeti szempontból fontos a füstmentes élet, hanem a biztonságunk érdekében is, éppen ezért nagyon fontos a dohányzás kerülése, dohányzók esetében pedig a legjobb választás a leszokás. A dohányzás minden formája káros.

Edukáció és füstjelző

Az edukációt célul kitűző Technológiával a Füstmentes Otthonokért! program első lépéseként az együttműködő felek felmérik a lakosság tűzbiztonsággal kapcsolatos ismereteit, hogy az edukációs kampánnyal azokat a területeket célozzák meg, ahol a legnagyobb szükségét látják az ismeretek fejlesztésének. Ennek során a szervezők igyekeznek arra is felhívni a figyelmet, hogy a dohányzás sajnos az egyik kiemelt rizikótényező a lakástüzek kialakulásában.

A hasznos információk megosztása mellett a megfelelő technológiai háttér biztosítása is rendkívül fontos, hiszen egy okos berendezés megfelelő használata akár életeket is menthet. A kampányban ezért első körben 700 füstjelző készülék kiosztását tervezik lakóingatlanokban – önkéntes tűzoltók részvételével – az ország számos pontján. Az eszközök felszerelése mellett az önkéntesek a füstjelzők helyes elhelyezésével kapcsolatos tudnivalókat is átadják a lakók számára, valamint egy évig követik a felszerelt füstérzékelők működését is. Majd a tesztidőszak végén ismét készül egy felmérés az eszközök használatával és eredményességével kapcsolatban.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán