Novák Katalin: van, hogy a miniszterelnök jön át, van, hogy én megyek

Novák Katalin köztársasági elnököt a Telex kérdezte, többek között arról, hogy mikor és hogy kérte fel a miniszterelnök a feladatra, illetve hogy volt-e benne dilemma, hogy elvállalja-e a feladatot és kinek a tanácsát kérte kérte ki a döntés előtt. Az államfő válaszában elsőként is úgy fogalmazott, a felkérés „kellő időben” történt meg ahhoz, hogy legyen ideje és lehetősége végiggondolni, és felkészülni az előtte álló feladatra.

Természetesen volt benne dilemma, „komolytalan lett volna erre azonnal igent mondani” – fűzte hozzá. Mint mondta, a férjével húsz éve házasok, és egy ilyen súlyú döntést nem hoznak meg a másik nélkül. Pláne akkor, ha olyan kérdésről van szó, ami az egész család életét érdemben befolyásolja. „Vele mindenképp meg kellett ezt beszélnem, de én is igyekeztem végiggondolni, hogy méltó és alkalmas vagyok-e erre a feladatra. Abban bízom, hogy öt év alatt sikerül bizonyítanom, hogy igen” – fogalmazott. Azt is elárulta, hogy a felkérés elfogadása előtt kizárólag a családjával beszélt, valamint „hitvalló reformátusként az Úristenhez fordult iránymutatásért”.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakran beszélnek Orbán Viktorral, azt mondta, hogy hetente szoktak találkozni, nagyjából egy órára. Mint fogalmazott,

van egy kapu a Sándor-palota és a Karmelita között.

„Van olyan, hogy a miniszterelnök jön át, van olyan, hogy én megyek” – jegyezte meg Novák Katalin egyebek mellett arra is kitérve, hogy eddig is volt lehetősége arra, hogy ha kritikus észrevétele van, akkor azt megfogalmazz a miniszterelnöknek, de nem abban látja a fő feladatát, hogy ő legyek a kormány legfőbb kritikusa. „Nemrég nagyon nagy, eddig nem látott többséggel döntöttek a magyar emberek arról, hogy milyen kormánya legyen az országnak. A magyar embereket tisztelem meg, ha a döntésüket ebben a vonatkozásban is figyelembe veszem” – fejtette ki.

Az orosz–ukrán háborút illetően a köztársasági elnök leszögezte: beiktatásakor, és azóta több alkalommal is nyilvánosan azt az álláspontot fogalmazta meg, amit meggyőződése szerint a magyar emberek többsége oszt, elítélve a háborút, Oroszországot agresszornak, Ukrajnát pedig megtámadottnak nevezve. Megismételte, egy szuverén állam fegyveres megtámadása elfogadhatatlan. Szerinte a magyar nép az áldozatok mellett van, ami nem csak a szavak szintjén igaz, tettekben is megnyilvánult. „Úgy érzem, hogy

minden korábbi sérelmet képesek voltak a magyarok félre tenni, és a háború kitörése óta ott segítenek, ahol kell”

– mondta. A háború miatt tapasztalt megosztottságot illetően ismételten hangsúlyozta: számára nem kérdés, hogy Oroszország az agresszor és Ukrajna a megtámadott. „Meg lehet próbálni megkeresni a kiváltó okokat, és politikai elemzők, történészek sok mindenről beszélhetnek az ukrajnai háborúval összefüggésben, de ez sem változtat azon, hogy van egy szuverén nemzetállam, Ukrajna, amelyet fegyveresen megtámadott egy másik ország. Ez a napnál világosabb” – fogalmazott.

Riga, Rio, New York

Az interjúban Novák Katalin jövőbeni diplomáciai útjairól is szó esett. A köztársasági elnök mások mellett az Egyesült Államokba is tervez ellátogatni, legkorábban idén ősszel. „Ha nem is Washingtonba, az ENSZ közgyűlésre New Yorkba” – tette hozzá azt is közölve, részéről nem történt kezdeményezés arra vonatkozólag, hogy az Egyesült Államok elnöke fogadja egy hivatalos találkozón.

Novák Katalin legközelebb Rigába utazik, ahol többoldalú tálakózón veszt részt egy tucat európai államfő részvételével, de várnak rá kétoldalú megbeszélek is a lett, a bolgár és a szlovén elnökkel. A rá következő külföldi újta pedig Brazíliába vezet, ahol Jair Bolsonaro elnökkel is találkozni fog. „Oda azért is hívnak, mert hosszú évek óta figyelemmel kísérik, hogyan segíti Magyarország a családokat. Érdekli őket, miként tudják a mi családpolitikánkat legalább elemeiben átemelni Brazíliába” – nyilatkozta az államfő. Kijevi, vagy moszkvai látogatás viszont nincs napirenden.

A belpolitika vonatkozásában arra a kérdésre, hogy lesz-e olyan ügy, amiben kezdeményezőként szeretne fellépni, és készül arra, hogy elnökként törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek, Novák Katalin azt mondta, hogy nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a következő öt évben élni fog a lehetőséggel, bár jelenleg még nincs ilyen terve, ezért nem is szeretne megjelölni konkrét területet. Kiemelte azonban, hogy

az abortuszra vonatkozó törvénymódosítást nem fog kezdeményezni.

„Azt vallom, hogy az élet védendő érték. Ha abban bárkinek a segítségére lehetek, hogy még inkább értékeljük és védjük az emberi életet, azt örömmel megteszem” – tette hozzá.

A korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszter arról is beszélt, hogy biztos abban, ahogyan eddig is kiemelt terület volt a kormányzásnak a családok ügye, ez a jövőben is így fog maradni. Mint mondta, arra pedig személyes ígéretet kapott a miniszterelnöktől, hogy nem fogják a családtámogatásokat csökkenteni.

Nyitókép: Novák Katalin/Facebook