Kaszálógépet tarolt le egy autós az M7-esen – videó

Múlt szerdán az M7-es autópályán Velencénél nyírták a füvet a közútkezelő dolgozói, amikor egy terepjárós nekihajtott a dolgozókat védő sárga energiaelnyelőnek, majd onnan nekicsapódott az előtte lévő kaszálógépnek.

Az energiaelnyelő totálkáros lett, a kaszálót szállító Unimog is megsérült – írja a balesetről megosztott videójához a Magyar Közútkezelő. Hozzátették: az előjelző autók most is az előírások szerinti távolságra haladtak a munkavégzéstől.

A közútkezelő azt is jelezte, havonta átlagosan két ilyen, típustól függően 3-5 millió forintba kerülő energiaelnyelő-dobozt selejteznek le a figyelmetlen autósok miatt.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor