Valaki már bejelentkezett a Momentum elnöki posztjára

Az április 3-i országgyűlési választásokon a zömében XII. kerületet lefedő választási körzetet megnyerő Hajnal Miklós Facebook-bejegyzésben hozta nyilvánosságra, hogy elindul az lnöki posztért a Momentum nyári tisztújításán.

Azt írja, azzal, hogy a jelenlegi elnök, Donáth Anna nem indul újra a posztért, gyökeres változás állt be.

„Egy hete még nem gondoltam, hogy ilyen bejegyzést fogok írni, nem is készültem erre a szerepre. Az új helyzetben viszont sokan megkerestetek, buzdítottatok, a tenni akarásom és a felelősségérzetem pedig azt diktálja, hogy jelentkezzek a párt elnöki tisztségére” – áll a posztban.

Felidézi, hogy 2016 óta vesz részt a Momentum szervezésében, „2019-ben a sikeres EP és önkormányzati választásokon kampányfőnökként vezettem a Momentum kampányát”.

Azt is írja, számít a jelenlegi pártelnök segítségére: „A Momentum most is tele van gyakorlott, népszerű politikusokkal, akik képesek arra, hogy munkájukkal, jelenlétükkel, szerepléseikkel folyamatosan növeljék a párt népszerűségét. Ebben minden momentumos politikus mellett továbbra is nagyban számítanék Donáth Annára, akinek az ellenzék egyik legnépszerűbb politikusaként kulcsszerepe lesz abban, hogy 2024-ben hiteles alternatívát tudjunk felmutatni a Fidesszel szemben.”

