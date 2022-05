Minél tovább halogatjuk a foglalást, annál drágább lesz a gyerek vakációja

Tóth Béla tájékoztatása szerint az idei évben a sport-, a kaland-, valamint az idegen nyelvi, elsősorban az angol nyelvi táborok a legnépszerűbbek, de nagyon közel vannak a „dobogóhoz” a katonai táborok is.

A Táborfigyelő.hu vezetője érdekességként jegyezte meg, hogy egyre több extrém és meghökkentő, különleges témájú vagy helyszínű vakációs lehetősséggel találkozni. Példaként említtette, hogy van olyan táboruk, aminek helyszíne a fákon található, ahol a gyerekek Robin Hood és csapatának álomvilágát élhetik meg, de említhető a 3D konstruktőrök tábora is, ahol egy igazi, mozgásképes humanoid robotot alkothatnak meg a táborozók. Tóth Béla egy katonatáborra is kitért, ahol a klasszikus egyhetes turnusok mellett egy hónaposokat is szerveznek, mely során a gyerekek elméleti és gyakorlati képzésben is részesülnek. Említést tett továbbá egy gyermek–kutya kommunikációs napközis tanfolyamról, YouTube-videó készítő és mesterséges intelligencia táborról, valamint egy, a focit és a golfot ötvöző úgynevezett footgolf táborról.

"Nagyon széles a kínálat, mind a táborok számát, mind pedig a témákat tekintve" – emelte ki.

A Táborfigyelő.hu vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári táborok költségei nagyon megnövekedtek, ami értelemszerűen a táborok végárában is jelentkezik: nagyjából 10-12 százalékos a drágulás. Mindez az jelenti, hogy egy napközis tábor egyhetes turnusa átlagosan 38 500 forint, míg egy ottalvós tábor költsége egy hétre 60 ezer forint. Ugyanakkor nagyon széles az árolló a táborok piacán – tette hozzá Tóth Béla. A Táborfigyelő.hu oldalon találni olyan ottalvós tábort, amiért 28 ezer forintot kell fizetni, de olyat is, ami egy hétre 330 ezer forintos díjjal jelent meg. Tóth Béla szerint mindenki megtalálhatja a pénztárcájához, illetve a gyermekéhez leginkább passzoló nyári programot. Megjegyezte, bár nagyon fontos egy tábor ára, azt tanácsolja a szülőknek, hogy az ár-érték arány legyen a döntő.

Tóth Bála végül emlékeztetett, hogy a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai nagyon gyorsan betelnek, aki jó áron szeretne minőségi tábort választani, annak mindenképpen célszerű minél előbb megtennie a választást. Már csak azért is, mert

ahogyan folyamatosan nőnek az árak, a táborszervezők is emelhetik, illetve néhányuk már emelt is.

Minél később választanak, annál nagyobb az esélye annak, hogy valamilyen kompromisszumra kényszerülnek a szülők: vagy drágább lesz, mint szerették volna, vagy messzebbre kell vinni a gyermekeket, mint az kényelmes lenne, esetleg nem igazán a gyermekhez passzoló lesz a tábor jellege. Aki szeretné ezeket a kellemetlenséget elkerülni, annak érdemes – a május közepén induló dömpinget elkerülnie –, és minél előbb foglalnia vakációs programot – fejtette ki.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán