Elképesztő szezon elé néz a nyári táboroztatás

Rendkívül széles az idei táborkínálat, csak a taborfigyelo.hu oldalon közel 700 turnus közül lehet választani – mondta Tóth Béla, aki szerint az érdeklődés is hatalmas, hiszen az előfoglalási szezon január közepi indulása óta eltelt időszakban 15 százalékkal magasabb foglalási arányt regisztráltak a tavalyi év azonos időszakához képest.

Ha ez a tendencia folytatódik, akkor biztosan csúcs lesz a 2022-es szezon – emelte ki, arra is felhívva a figyelmet, hogy mindez azt is jelenti, hogy a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai nagyon gyorsan betelnek, úgyhogy nem érdemes a szülőknek sokáig halogatniuk a foglalást. Hozzátette: természetesen júliusban is lehet augusztus hónapra foglalni, csak akkor már kompromisszumokra kényszerülhetnek a szülők: vagy drágább lesz, mint szerették volna, vagy messzebbre kell vinni a gyermekeket, mint az kényelmes lenne, esetleg nem igazán a gyermekhez passzoló lesz a tábor jellege. Úgyhogy, aki szeretné ezeket a kellemetlenséget elkerülni, annak érdemes minél előbb foglalnia vakációs programot.

A klasszikusnak tekinthető sportos, idegen nyelvi, kézműves vagy lovas témák mellett egyre különlegesebb táborok is szerepelnek a kínálatban. Tóth Béla szavai szerint a táborszervezők igyekeznek minden igényt kielégíteni,

akár a helyszín, akár a tematika vonatkozásában extrém újdonságokat felmutatva,

amivel az arra nyitott fiatalokat magukhoz vonzhatják. Példaként egy olyan táborhelyszínt említett, amit Robin Hood és csapata ihletett, vagyis a táborozók a fákon lakhatnak. De említhető a 3D konstruktőrök tábora is Kecskeméten, aminek a leírása a következő: „Még a NASA-nál dolgozók gyerekei sem mondhatják el magukról, hogy már nyomtattak igazi, mozgásképes humanoid robotot és annak minden alkatrészét” – ugyanis az adott táborban a gyerekek kitanulják a 3D-modellezést, -scannelést, -nyomtatást, a mechanikát vagy épp a gépkezelést – sorolta a taborfigyelo.hu ügyvezetője. Ennek a vakációs lehetőségnek a során a gyerekek olyan világszínvonalú technológia tudással gazdagodhatnak, ami nagyon keresett a korunkban. A tábort olyan fiatalnak ajánlják, „aki inkább lenne élenjáró alkotó, mint csupán végfelhasználó és fizető vásárló”.

Tóth Béla röviden egy pilisi katonatáborra is kitért, ahol a klasszikus egyhetes turnusok mellett egyhónaposokat is szerveznek, ahol elméleti és gyakorlati képzésben is részesülnek a gyerekek, akik az egységes és katonás megjelenés érdekében a terepszínű gyakorlóruházatot, a hozzá tartozó barett sapkát és a katonai bakancsot viselnek.

A szakértő végül az árakat illetően elmondta: a napközis és ottalvós táborok tekintetében egyaránt

10-12 százalékos drágulás várható.

Mindez az jelenti, hogy nagyságrendileg egy ottalvós tábor egyhetes turnusa átlagosan 58-59 ezer forintba, egy napközis táboré 37 500 forintba fog kerülni. Ugyanakkor a taborfigyelo.hu oldalon találni olyan ottalvós tábort, amiért csak 26 ezer forintot kell fizetni, de olyan is, amiért több mint 300 ezer forintot kérnek el egy hétre. Tóth Béla megjegyezte, bár nagyon fontos egy tábor ára, azt tanácsolja a szülőknek, hogy az ár-érték arány legyen a döntő.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán