Kiderült, mikor választja meg miniszterelnöknek Orbán Viktort az Országgyűlés – a nap hírei

A kormány a jövő héten dönt az élelmiszerárstop meghosszabbításáról – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, hogy az élelmiszerek és üzemanyagok árának korlátozása és a rezsicsökkentés jelentős mértékben járult hozzá az infláció mérsékléséhez. Közölte azt is, hogy szektorális különadókról most nem tárgyalt a kormány, de lehetségesnek nevezte, hogy lesz ilyen.

Alaptörvény-módosítást kezdeményez a kormány, hogy a háború miatt is lehessen veszélyhelyzetet hirdetni – jelentette be miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet május 31-én megszűnik. Ugyanakkor a kormány cselekvőképességének megőrzése érdekében az alaptörvény módosításával lehetővé tennék, hogy a szomszédos országban zajló háború, vagy humanitárius katasztrófa esetén is el lehessen rendelni veszélyhelyzetet. Gulyás Gergely elmondta: katonai értékelések szerint az ukrajnai háború még hónapokig, de akár évekig is eltarthat.

A május 16-i héten választhatja meg Orbán Viktort az Országgyűlés miniszterelnöknek, utána alakulhat meg az új kormány – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy a jelenlegi kormány megbízatása május 2-ig tart, utána ügyvezetőként működik majd az új kabinet megalakulásáig. Elmondta azt is, hogy nem lesz önálló egészségügyi minisztérium, és teljesen önálló oktatási tárca sem. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy Orbán Viktor felkérte Kocsis Mátét a Fidesz-frakció további vezetésére.

Magyarországi látogatásra hívta Ferenc pápát a miniszterelnök. Orbán Viktor kormányfőt magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban a katolikus egyházfő. A találkozó után a miniszterelnök kiemelte: ennek különös jelentőséget ad a háború, hiszen Ferenc pápa közismert arról, hogy a béke érdekében mozgósítja befolyását és Magyarország is azt az álláspontot képviseli, hogy minél hamarabb béke legyen. Orbán Viktor úgy vélte: a Vatikánnal nem politikai, hanem spirituális és lelki kapcsolatot ápol egy ország. Hozzátette: a Vatikán és a magyar állam közötti legfontosabb egyetértés a családok tekintetében alakult ki.

Megjelenése óta egyre enyhébb megbetegedést okoz és folyamatosan gyengül a koronavírus, ezért az a valószínű, hogy előbb-utóbb az influenzához hasonló időszakos vírussá válhat – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 műsorában. Szlávik János hozzátette: úgy tűnik, hogy a koronavírus mutációiban egyre jobban terjed emberről emberre, ezzel párhuzamosan azonban enyhül a fertőzés lefolyása. A szakember szerint ma már világos, hogy két oltás nem elég a vírus ellen, szükség van a harmadikra is.

Közösen kér pénzügyi segítséget Brüsszeltől az ukrajnai menekülthullámra hivatkozva kilenc európai uniós tagállam, köztük Magyarország. Ivan Bartos cseh kormányfőhelyettes azt mondta, hogy április végéig 14 pontot tartalmazó intézkedéscsomag-javaslatot terjesztenek az Európai Bizottság elé a visegrádi országok, a balti államok valamint Bulgária és Románia. Egyebek mellett azt várják, hogy a Bizottság egy évvel hosszabbítsa meg a támogatások élvezőinek befizetési kötelezettségeik teljesítését. Egyben kérik, hogy Brüsszel mihamarabb hagyja jóvá az új uniós költségvetési időszak programjait, ami lehetővé tenné ezek finanszírozását.

Ostrom helyett kiéheztetéssel törné meg a mariupoli Azovsztal acélmű védőit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin utasította védelmi miniszterét, hogy az ostromot állítsa le, és vonják teljes blokád az üzemet, hogy – mint fogalmazott - egy légy se juthasson át. Szergej Sojgu védelmi miniszter azt mondta, hogy több mint kétezer ukrán katona és zsoldos védi az Azovsztalt. Közben az ukrán miniszterelnök-helyettes humanitárius folyosó nyitását kérte az oroszoktól a mariupoli acélgyárnál.

Több mint 7,7 millió ember menekült el otthonából, de maradt Ukrajnán belül – közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. A külföldre menekültek száma meghaladja az ötmilliót. Az ENSZ-hez tartozó szervezet közleménye szerint a menekülők csaknem kétharmada vidéki farmokon, falvakban vagy kisvárosokban telepedett meg. A lakóhelyüktől távol élő emberek 60 százaléka nő, és a válaszadók 51 százalékával legalább egy - 17 évesnél fiatalabb - gyermek is van, akivel együtt menekültek el otthonról.

Elhunyt Markó Iván Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, balettigazgató, táncművész, koreográfus, balettigazgató. A Győri Balett és a Magyar Fesztivál Balett alapítóját, érdemes művészt 75 éves korában érte a halál. Markó Iván az Állami Balett Intézetben végzett, majd az Magyar Állami Operaház tagja, később, 1971-ben az Operaház magántáncosa lett. Külföldön is dolgozott, majd onnan hazatérve alakította meg a Győri Balettet. 1983-ban kapott Kossuth-díjat, 2008-ban pedig Prima Primissima díjat kapott.