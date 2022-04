A lélektani határhoz közelít a fagylalt ára

A cukrászdák többsége sikeresen átvészelte az elmúlt időszakot – mondta a Pénzcentrumnak a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Erdélyi Balázs szerint az elviteles értékesítés nem idegen a cukrászdák számára, így életben tudtak maradni az üzletek. Tudnak olyan cukrászdákról is, amelyek végleg bezártak, de véleménye szerint a járvány lehetett az utolsó csepp a pohárban ezekben az esetekben.

A szakmai elnök kiemelte, nagy segítséget jelentett, hogy a helyben készült ételek/italok elviteles értékesítésénél 5 százalékos áfakulcsot lehetett alkalmazni. A jelenlegi szabályozásnál a tölcséres fagylaltot 27 százalékos áfával kell értékesíteni, ami szerint indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák, fagylaltozók működésénél, ezért próbáljuk elérni, hogy a helyben készült fagylalt tölcsérben történő értékesítésnél is lehessen alkalmazni az 5 százalékos kulcsot.

Az infláció, a forint gyengélkedése, a munkaerőhiány és az energiaköltségek növekedése mind éreztetik hatásukat. Erdélyi Balázs hangsúlyozta: az alapanyagárak folyamatosan emelkednek, hetente, sőt már lassan naponta más áron érkezik, ha érkezik termék, ugyanis sokszor akadozik az ellátás.

A tejtermékek 50-100 százalékkal lettek drágábbak, és emellett is sokszor nincs is elég tejszín, vagy vaj. Az energiaárak is a legtöbb helyen megháromszorozódtak, amit szintén nehéz kigazdálkodni – fejtette ki a szakmai elnök, aki szerint a kedvezőtlen körülmények miatt idén nagyobb áremelés tapasztalható a fagylalt árában is. Tavaly 300-350 forint körül lehetett kapni a legtöbb helyen egy gombócot, ebben az évben az átlagos ár 400-450 forint körül várható. Erdélyi Balázs szerint ez már közel van a lélektani határhoz, ám nem nagyon van más választási lehetőségük a cukrászoknak a 27 százalékos áfakulcs mellett.

Nyitókép: Artur Debat / Getty