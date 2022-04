Új eszközöket vetnek be a magyar utakon – videó

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdai közleményében azt írta: kiemelt figyelmet fordít a gyorsforgalmi utakon kialakított munkaterületek biztonságosabbá tételére. Ennek részeként szerezték be a Magyarországon és világszinten is egyedinek számító új, úgynevezett „drop and pick” előjelző készleteket.

Az új szerkezetek egy hordozó-lerakó tehergépjárműből, két változtatható jelzésű táblából, egy terelőnyílegységből és egy konzolos változtatható jelzésű táblás előjelző utánfutóból állnak.

Kiemelték, hogy a tábla benyúlik a sáv felé, így például a kamionosok is már nagyobb távolságból észrevehetik a munkaterület közeledtére figyelmeztető jelzéseket, illetve a kamionok sem takarják ki a belső sávban haladó személyautók elől a közutas előjelzéseket.

A Magyar Közút 2000 óta 19 munkatársát veszítette el munkaterületeken a figyelmetlen közlekedők miatt. A társaság ezért arra kéri a közlekedőket, vegyék komolyan a munkavégzésekre figyelmeztető jelzéseket, tartsák be az ideiglenes sebességkorlátozásokat, soroljanak be időben a munkaterületek előtt, és vezetés közben kizárólag a forgalomra koncentráljanak, hogy elkerülhetők legyenek a tragikus kimenetelű balesetek – olvasható a közleményben.

Nyitókép: Magyar Közút/YouTube