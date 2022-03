Az Ukrajnában maradtakra is gondol a magyar élelmiszerbank

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a háború kirobbanása óta keresi azokat a módokat, ahogy a menekülteknek tud segíteni – fogalmazott Nagy György András kiemelve, hogy az elmúlt hetekben Magyarország lakossága példás segítőkészségről tett tanúbizonyságot: az országunkba érkező menekülteknek az elszállásolásában, befogadásában és támogatásában nagyon sokan vették ki a részüket.

Az igazgató szerint azonban nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy Ukrajna határain belül is több millióan – egyes becslések szerint 10 millióan – vesztették el az otthonukat, vándoroltak a keleti országrészből nyugat felé, illetve olyan lakosok is vannak, akik nem tudják elhagyni a lakóhelyüket, vagy azért mert, az ellenséges erők körbekerítették őket, vagy azért mert idősek, fogyatékkal élők és esélyük sincs útnak indulni. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az ő megsegítésükre hozott létre egy segélyalapot – tette hozzá.

Emlékeztetett: Ukrajnában is működik egy élelmiszerbank a Kijevi Jótékonysági Alapítvány égisze alatt, ami békeidőkben 1,2 millió rászorulónak segít rendszeresen élelmiszeradományokkal. Most, a háború idején – a 11 éves működésük során felépült – segítő hálózatuk még inkább felértékelődött – jegyezte meg a szakértő ismertetve, hogy az ostrom kezdete óta 640 ezer kiló élelmiszert juttattak el Ukrajna különböző pontjaira. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által létrehozott segélyalap tehát őket kívánja segíteni, maradéktalanul tovább küldve a magánszemélyektől befolyt pénzösszegeket, amiből majd élelmiszereket tudnak vásárolni, illetve a logisztikai rendszerüket tudják fenntartani – hangsúlyozta Nagy György András. Az adományozási lehetőségekről az elelmiszerbank.hu oldalon tájékozódhatnak a segíteni vágyók.

Az igazgató érdeklődésünkre azt is elmondta, bár Ukrajnán belül erősen fogynak a tartalékok, az Európai Élelmiszerbankok Szövetsége (FEBA) azonban több országgal, köztük Magyarországgal együtt segítséget nyújt. Ennek köszönhetően az Ukrán Élelmiszerbank az ország nyugati részében két raktárat is ki tudott alakítani, miközben a lengyel határ felől – Észtországból és Moldávia felől is – rendszeresek a beszállítások. „Éppen ezért nagyon fontos, hogy amíg békeidőben az élelmiszerbankok általában menteni szokták a lejárat közeli élelmiszereket, most viszont vásárolniuk kell […] a termékeket, ezért van nagy szükség akár a magyar lakosság segítségére is, hogy biztosítani tudják ehhez a pénzügyi forrásokat” – mutatott rá.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a fentieken túl Magyarországon is igyekszik segíteni a menekülteken: harminc cég felajánlásait koordinálják, és juttatják el folyamatosan a bajba jutottakhoz, miközben önkéntesek segítségével 100 ezer konzervet is előkészítettek adományozásra. Plusz egy pályázatot is hirdettek olyan intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek számára, akik nagy számban (legalább harminc) fogadtak be, szállásoltak el menekülteket, akiket tartós élelmiszerrel segítenének – ismertette Nagy György András.

Nyitókép: MTI/EPA/Mikola Tisz