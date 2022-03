Ha elszabadulnak az árak, veszélybe kerülhet a magyarországi gabonaellátás, mondta Orbán Viktor - a nap hírei

A várható élelmiszerválságról és a növekvő energiaárakról is beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint Magyarország 17 millió ember élelmiszer-ellátására képes, de maximális kapacitás mellett, ez akár 20 millió is lehet. A felesleget el lehetne adni más országoknak, de ha elszabadulnak az árak, akkor veszélybe kerülhet a hazai ellátás is. Hozzátette: a gabona hiánya nem csak országokat, hanem egész térségeket képes destabilizálni, erről beszélt az uniós csúcson Emmanuel Macron francia elnök is. A kormányfő szerint ez ellen a gabona kivitelre vonatkozó regisztrációs kötelezettséggel és az állam elővásárlási jogával lehet védekezni, de a lépés ellentétes az uniós szabályokkal. Orbán Viktor ugyanakkor arra számít, hogy a háborús helyzet miatt változni fog Brüsszel álláspontja.

Újabb ukrán-orosz tárgyalások lesznek hétfőtől szerdáig Törökországban. A tanácskozás megtartását mindkét fél megerősítette. Szergej Lavrov orosz és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter március 10-én már találkozott a dél-törökországi Antalyában, de a tárgyaláson akkor nem születtek konkrét eredmények. Ukrajna február 24-én kezdődött orosz lerohanása után először egy fehéroroszországi nemzeti parkban találkozott a két küldöttség február 28-án, ahol a civilek evakuálásához és a humanitárius segélyek célba juttatásához szükséges biztonságos folyosókról tárgyaltak. Ezután még két személyes, majd több videokonferencián tartott forduló volt, Kijev a tárgyalásokat nagyon nehéznek nevezte.

Az ENSZ adatai szerint már több mint 3,8 millióan menekültek el Ukrajnából a háború február 24-ei kezdete óta. A menekültáradat ugyanakkor lassult március 22. óta. Összesen több mint tízmillióan - azaz több mint a lakosság egynegyede - kényszerült otthona elhagyására, ezek az emberek vagy külföldön, vagy az ország más részeiben kerestek menedéket. Az ENSZ becslése szerint a belső menekültek száma megközelíti a 6,5 milliót. Az Ukrajnát elhagyók 90 százaléka nő és gyermek. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF szerint a menekültek között több mint másfél millió gyermek van. Lengyelország fogadta be az összes menekült több mint felét. Magyarország csaknem 350 ezer ukránt fogadott március 26-ig.

Egy nemzetközi felmérés szerint a 18 és 55 év közötti ukránok csaknem fele kész lenne közvetlenül részt venni a harcokban az orosz invázióval szemben. Az európai kutatók által elvégzett reprezentatív közvélemény-kutatás alapján a férfiak körében ez az arány mintegy 70 százalék, míg a nők esetében megközelíti a 30 százalékot. A norvég Info Sapiens több mint ezer ukránt kérdezett meg. A háborús körülmények rendkívül megnehezítették a közvélemény-kutatás feltételeit. Március 9. és 12. között a megkérdezettek az interneten válaszoltak az ellenállásra vonatkozó kérdésre.

Teljesen megsemmisült két nagy olajraktár Nyugat-Ukrajnában az orosz rakétatámadásokban- erősítették meg ukrán megyei vezetők. Az egyik légi csapás szombat este érte a Dubnóban található olajraktárt. Lembergben is megsemmisült egy olajraktár. Egyik helyen sem sérült meg senki, a tüzet már eloltották. A dél-ukrajnai Mikolajiv városában harminc lakos sebesült meg a megyeszékhelyet ért szombati orosz tüzérségi támadások következtében Az orosz hadsereg által megszállt dél-ukrajnai Herszon városában ismét tüntettek a helyi lakosok annak ellenére, hogy az orosz erők betiltották az akciókat.

Egy nemzetközi felmérés szerint a 18 és 55 év közötti ukránok csaknem fele kész lenne közvetlenül részt venni a harcokban az orosz invázióval szemben. Az európai kutatók által elvégzett reprezentatív közvélemény-kutatás alapján a férfiak körében ez az arány mintegy 70 százalék, míg a nők esetében megközelíti a 30 százalékot. A norvég Info Sapiens több mint ezer ukránt kérdezett meg. A háborús körülmények rendkívül megnehezítették a közvélemény-kutatás feltételeit. Március 9. és 12. között a megkérdezettek az interneten válaszoltak az ellenállásra vonatkozó kérdésre.

A háború nemcsak a jelent, hanem a társadalom jövőjét is elpusztítja Ferenc pápa szerint. A katolikus egyházfő ismételten a fegyverek letételére szólított fel Ukrajnában a Szent Péter téren mondott beszédében. Ferenc pápa úgy fogalmazott: mint minden háború, ez is vereséget jelent mindenki számára. Hangsúlyozta, hogy el kell utasítani a háborút, melyben szülők temetik el gyermekeiket, emberek ölik meg korábban sose látott testvéreiket, hatalmasok hoznak döntéseket, és a szegények halnak meg. Kiemelte, hogy Ukrajna megtámadása óta az országban minden második gyerek elveszítette otthonát.

Az Auchan áruházlánc bojkottjára szólított fel az ukrán külügyminiszter. A francia tulajdonú vállalat vezérigazgatója előzőleg egy lapinterjúban jelezte, hogy a cég nem vonul ki az orosz piacról az ukrajnai háború miatt. A cég attól tart, ha bezárnák a 43 oroszországi üzletet, azzal rengeteg embertől megvonnák a fizetését, a munkahelyét, a vevőiktől pedig azokat az élelmiszereket, amelyeket nap mint nap náluk vásárolnak. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott: a jelek szerint az oroszországi munkahelyek esetleges megszűnése fontosabb, mint az emberek halála Ukrajnában.

Nyitókép: Kevin Leah/Getty Images