A honvédség a berepülő katonai drónról: újabb jeleket észleltek, Gripeneket riasztottak

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy katonai drón zuhant le Zágrábban, amely Románián át érkezett, a magyar légteret is átszelte, és bejutott Horvátország fölé is.

A Honvédelmi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben. Eszerint egy, a légtérben a radarképernyőn időnként érzékelhető repülő tárgyat észlelt a Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata 2022. március 10-én az éjszakai órákban Magyarország légterében. A repülő eszköz, mint később beigazolódott, egy TU-141 típusú drón volt, amelyet az utóbbi időben az elavultsága miatt elsősorban kiképzési légicélként alkalmaztak. Ilyen eszközzel az ukrán, de korábban az orosz hadsereg is rendelkezett - írták.

A nagy sebességgel közlekedő eszközt már Ukrajna területén is érzékelték. Magyarország légterébe - Románia légterét érintve - Csengernél lépett be. "A hazánkba történő belépésétől mindvégig nyomon követve és ellenőrzés alatt tartva, az az ország légteréből távozott."

"Sajnos az éjszakaihoz hasonló esemény pénteken, a déli órákban is történt hazánk légterében, akkor az észak-keleti országrészben. Tekintettel az előzményekre, a készültségi szolgálatban lévő Gripenek ellenőrizték az érintett légteret, azonban semmiféle légijárművet ott nem találtak" - közölték.

Később Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a délutáni órákban ismét érzékeltek a radarok az éjszakaihoz és a délihez hasonló jeleket. A honvédség repülőit ismét riasztották, azok felszálltak és átvizsgálták az érintett területet, de

"légi objektumot ezúttal sem találtak."

Azt mondta, az esetről tájékoztatta a román, a horvát és a szlovén külügyi tárca vezetőit. Hangsúlyozta, garantálni kell, hogy Magyarország semmilyen módon nem keveredik bele a szomszédos Ukrajnában zajló háborúba, és minden esetben, a fentiekhez hasonlókban is higgadtan és körültekintően kell eljárni. Most is ez történt.

Mivel több NATO-tagország légtere is érintett volt, miután a repülő tárgy elhagyta Ukrajna légterét, ezért szoros együttműködésben vizsgálják a később lezuhant jármű esetét.

A Honvédelmi Minisztérium is figyelmeztetett: "az ukrán háborús konfliktus miatt különösen fontos, hogy megfontoltan és higgadtan kezeljük az ilyen eseményeket.

Hazánk célja továbbra is az, hogy kimaradjon ebből a háborúból, elkerülje azt, még abban az esetben is, ha ilyen, vagy ehhez hasonló események akár provokatív jelleggel történnek."

Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is felvette a kapcsolatot horvát partnerével és a szomszédos országok képviselőivel. Az eset körülményeit folyamatosan vizsgálják, az információkat egymással megosztják.

A Magyar Honvédség továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a légtérben történő eseményeket, garantálva hazánk szuverenitását és a magyar emberek biztonságát - olvasható a tájékoztatásban.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton