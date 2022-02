Videók az orosz támadásról: lángoló repülőtér, száguldó tankok, menekülő emberek

Különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el magyar idő szerint csütörtökön hajnali négy körül Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnában, azonnal megkezdődtek a támadások. Orosz csapatok szálltak partra Odesszában és Mariupolban, de Kijev melletti repülőtér is a rakétatámadások célpontja volt. A legfrissebb híreinket itt találja.

Orosz rakétavetők tüzelnek Ukrajna felé.

Találat ért egy ukrán lőszerraktárt Kalinyivkában.

Orosz harckocsikonvoj halad Ukrajna felé.

Harkiv egyes részei lángokban.

Találat érte a harkivi repülőteret is.

Az orosz hadsereg robotrepülőgépének maradványa Kijevben.

Ég a repülőtér Ivano-Frankovszkban.

Bombatalálat érte a herszoni repülőteret is.

Tömegesen próbálják elhagyni a lakosok Kijevet.

There are many kilometers of traffic jams at the exit from Kiev, people are leaving the city, The Insider reports.#Russia #Ukraine #Kiev #Kyiv #RussiaUkraine pic.twitter.com/Rd8wIrTuG7 — WORLD WAR 3 - RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 24, 2022