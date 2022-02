Kovács Gergely: nagyon határeset, hogy lesz-e a Kétfarkú Kutyapártnak országos listája

Nagyon határeset, izgalmas, vagy meglesz, vagy nem lesz meg – mondta Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Mint fogalmazott, harmincvalahány jelöltnek már nagyjából megvan, és van még negyven-ötven olyan körzet, amelyben már 300 fölött van az ajánlások száma.

"Most mindenkit igyekszünk vidékre küldeni Budapestről, és reméljük, hogy sikerül végül. Nagyon nem egyszerű, két-háromezer ember van, aki segít nekünk, és így sem könnyű összeszedni, gratulálok Gattyánéknak, hogy ilyen hamar sikerült" – mondta a pártelnök.

Kovács Gergely arra panaszkodott, hogy vidéken nem könnyű gyűjteni, nem érdemes utcai standot állítani, tényleg kopogtatni kell meg odamenni az emberekhez. Most átcsoportosítják az erőiket, és Budapesten már csak a vasútállomásokon meg a buszpályaudvarokon gyűjtenek aláírásokat.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a kijelentéséről, hogy a kormányváltáshoz az ellenzék közös listájára kell szavazni, Kovács Gergely azt mondta: vannak olyan szavazópolgárok, akik másra nem akarnak szavazni, csak a Kutyapártra, és ha elérik az 5 százalékos küszöböt, akkor kapnak négy-öt helyet a parlamentben, és ennyivel kevesebb fideszes képviselő lesz, tehát ez is segít a kormányváltásban.

"A felmérések szerint a szavazóink fele nem menne el másra szavazni és akkor nem léteznének ezek a szavazatok, ha mi nem indulnánk"

– mondta.

Arról a korábbi ígéretéről, hogy a billegő körzetekben visszaléphetnek az egyesült ellenzék javára, most azt mondta, ez csak akkor lehetséges, ha több mint 71 helyen gyűjtjük össze az aláírásokat.

"Ha 80-90 helyen összejönne, akkor ezen el lehetne gondolkodni. Majd az aláírásgyűjtés után a tagsággal átbeszéljük, hogy mit tegyünk ebben az ügyben. Vannak sokan, akik a listán ránk szavaznak, egyéniben meg az ellenzéki jelöltre. Az én személyes véleményem szerint tényleg nem annyira lényegesek nekünk az egyéni körzetek, nyilván a listás szavazatok fontosabbak" – jelentette ki.

A Kutyapárt Róna Péter helyett Bodoky Tamást, az Átlátszó főszerkesztőjét jelölné köztársasági elnöknek, mert ő valóban pártok felett áll és így tudná egyesíteni a nemzetet, és Kovács Gergely szerint meggyőzhető, "mert a köztársasági elnöki autót szerintem ő is szeretné megkapni".

Abban a XII. kerületi választókerületben, ahol egyéniben Kovács Gergely is indul, egy ellenzéki jelölttel több lett, mert Hajdu Mária elhagyta az LMP-t, és ő is részt vesz a választáson, de csak annyiban tartja érdekesnek a fejleményt, hogy "most már legalább egy mondatot tud mondani" képviselőtársáról az önkormányzatban. "Nem hiszem, hogy Hajdu Máriának túl nagy szavazóbázisa lenne a kerületben, legalábbis az elvégzett munkája alapján nehéz lenne azt gondolni" – mondta a Kutyapárt elnöke.

