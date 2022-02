Még évekbe telhet, amíg a városok közvetlenül uniós pénzhez juthatnak

Ha az Európai Bizottság is döntést hoz az önkormányzatok közvetlen uniós pályázati jogairól, akkor egy-két éven belül a települések a kormányoktól függetlenül is uniós forrásokhoz juthatnak - hangsúlyozta Jávor Benedek. a Fővárosi Önkormányzat brüsszeli irodájának vezetője.

Kifejtette, mindez függ a bizottságtól, illetve attól, hogy milyen a politikai akarat ezeknek a forrásoknak a megteremtésére. Úgy látja, elvben egy ilyen javaslatot egy-másfél év alatt elő lehet készíteni, és átmehet a döntéshozókon, a társjogalkotókon, ehhez azonban az is kell, hogy a bizottság valóban komolyan vegye a kérdést. Felidézte, hogy Budapest is évek óta lobbizik amellett, hogy a városok is közvetlenül pályázhassanak uniós forrásokat, és ezt különböző városi érdekvédelmi szervezetek is támogatják, most pedig az Európai Parlament is kiállt emellett.

Kedden ugyanis az EP elfogadta Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselőjének jelentését, amely szerint a jövőben a városok közvetlenül juthatnak európai uniós pénzekhez.

Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének pécsi ülésén azt mondta: az európai uniós források közvetlen megpályázhatósága mellett legalább olyan fontos, hogy az országnak új kormánya legyen, amellyel a települések együtt tudnak működni.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón arról beszélt, hogy a magyar kabinet ellenzi azokat a javaslatokat, amelyek a tagállamokat korlátozzák

„Önmagában ennek a jelentésnek semmilyen következménye nincsen, semmit nem jelent.

Egy jogszabály-kezdeményezési aktus gyakorlatilag. Természetesen mi minden olyan javaslatot ellenzünk, ami a tagállamoktól vesz el pénzt, vagy a tagállamok döntési jogköréből vonna el pénzt, és ez egy ilyen javaslat” – hangsúlyozta.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége egyébként elfogadta a szervezet tízpontos javaslatcsomagját, amellyel kapcsolatban azonnali lépéseket kell tennie az április 3.-át követően megalakuló kormánynak. A települések a többi között azt várják, hogy mielőbb állítsák vissza az önkormányzatok önállóságát, az új kormány az önkormányzatokat és azok érdekvédelmi szövetségét tekintse egyenrangú partnernek, és azonnal határozzon az elvont feladatok és hatáskörök felülvizsgálatáról és visszaadásáról.

