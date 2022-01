Zacher Gábor a negyedik oltása után üzent

Aki tavaly márciusban vagy áprilisban kapta meg a második oltását, az majdnem ugyanolyan védtelennek számít, mint akit nem oltottak be – mondta a Portfoliónak a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa.

Hozzátette, hogy szerinte mindenkinek fel kell vennie a 3. oltást, ami védelmet nyújthat a súlyos lefolyástól. A harmadik oltással is immunizáltak többsége ugyanis a tapasztalatok szerint főként orrfolyásra, hát- és derékfájásra, enyhe lázra számíthat. Ritka, hogy valaki kórházi ápolásra szorul 3 oltással.

A deltához képest enyhébb koronavírustípus érződik is az egészségügyi rendszerben, valamelyest csökkent a kórházak Covid-osztályainak leterheltsége. Ám

aki több betegséggel küszködik, az ritkán, de a három oltás ellenére is kerülhet olyan állapotba, hogy kórházi ellátásra szorul.

Az egyébként sporthelyszíneken is orvosi műszakokat vállaló Zacher Gábor viszont nem győzte hangsúlyozni az oltás és más egészségügyi rendszabályok (maszkhasználat, távolságtartás) betartását.

A részben hazai rendezésű kézilabda Európa Bajnokságon többször volt ott orvosként. "Nagyon vegyes volt a tapasztalatom. Sokan viseltek maszkot, de az úgynevezett B-közepekben, országoktól függetlenül, szinte alig. Hihetetlen módon a VIP-szektorban is csak az emberek 10-15 százalékán volt maszk a zárt térben. Meg is lett az eredménye, nagyon sok játékos lebetegedett" – mondta el Zacher Gábor.

Mivel több szempontból is a rizikócsoportba tartozik, ezért Zacher Gábor pénteken már a 4. koronavírus elleni oltást is beadatta. Elmondása szerint enyhe izomfájdalommal, kisebb hőemelkedéssel, pár óra után túl volt az oltás hatásain.

"Hatvan év felettiként már rizikócsoportba tartozom, de mivel Covid-osztályon is dolgozom és mentőzöm is, fontosnak tartottam 5 hónappal a 3. oltás beadatása után, hogy most a negyediket is felvegyem" – ecsetelte döntése okait Zacher Gábor.

