RTL: egy közszereplőt kompromittáló felvételek kerülhettek elő Schadl György páncélszekrényéből

Kompromittáló adatokat találtak az egyik közéletben szereplő személyről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott vezetőjénél, Schadl Györgynél tartott házkutatáson – értesült az RTL Híradó.

"Egy férfi egy nővel szexuális aktust folytat egy ágyon, egy tükrös-tolóajtós szekrény mellett. Ezt az aktust egy másik személy fényképezi, ő is látszik a felvételen. Mindannyian meztelenek” – a tv-csatorna állítása szerint ez áll az ügyészség összefoglalójában.

A két fénykép a feltételezések szerint egy borítékban került elő Schadl György hálószobájának páncélszekrényéből

tavaly november elején.

A képek mellett állítólag kinyomtatott üzenetek és két DVD is volt a páncélszekrényben, amelyekre egy közszereplő vezetéknevét írták fel. Ezeket is bűnjelként vették jegyzőkönyvbe. Schadl György előbb azt mondta, hogy nem tudja, mi van a DVD-ken, később viszont azt mondta, hogy a DVD-ken üzenetváltások vannak kimentve. Az ügyészség szerint a lefoglalt boríték egy közéleti személyre nézve kompromittáló adatokat és feltehetően kompromittáló videofelvételt is tartalmaz – állítja az RTL.

Az RTL Híradó megkereste azt a közszereplőt, aki azt mondta, hogy nem ismeri Schadl Györgyöt, se ő, se más soha nem zsarolta meg, és nem tudja elképzelni, hogy róla kompromittáló felvétel készült volna.

