Kórházszövetség: hónapok kellenek most a várólisták csökkentéséhez is

Nagyot nőttek a várólisták a negyedik járványhullám alatt. Egyre többen várnak a beavatkozásokra, és a várakozási idő is emelkedett. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint egyre több halasztható beavatkozást tudnak elvégezni, erre pluszforrást is kaptak, de még így is hónapokba telik mire lefaragják a csúszásokat.

"Nyilván a Covid-ellátás volt az alapvető ellátási forma az elmúlt hónapokban, és a járvány alakulásától függően tudtunk elektív beavatkozásokat végezni. Most, hogy a súlyos Covid-betegek szerencsére kevesebben vannak a kórházban, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban azoknak a betegeknek a nagy részét el tudjuk majd látni, akiket várakozásra kértünk az elmúlt időszakban" – mondta az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója.

A koronavírus-járvány negyedik hulláma idején a betegek száma is megnőtt, illetve a várakozási időtartam is, van, ahol a duplájára-triplájára nőtt. Ficzere Andrea tájékoztatása szerint

a legtöbben jelenleg szürkehályogműtétre várnak, több mint 17 ezer ember,

és átlagosan 170-180 napot kell várniuk, miközben az elmúlt hat hónapban majdnem 37 ezer beteget műtöttek meg. A második legtöbbet várakozó betegek köre a térdprotézisműtétre várakozóké, ők több mint kilencezren vannak a listán jelenleg, pedig az elmúlt 6 hónapban majdnem háromezer betegnél történt térdprotézis-beültetés. A harmadik legnagyobb csoport a csípőprotézisre váró betegeké, ők majdnem nyolcezren vannak és az esetükben pedig körülbelül hatezer műtét történt az elmúlt félévben.

A részletes várólistaadatokat it lehet megnézni.

A jelenlegi szabályozás szerint a kórházak dönthetik el, hogy hány elektív beavatkozást végeznek attól függően, hogy hány ágyat kell fenntartaniuk a koronavírus-betegeknek.

"Kevesebb már szerencsére a kórházban kezelt súlyos covidos beteg, ezért egyre nagyobb mennyiségben tudunk elektív műtétet végezni. Ahogy a kollégák kipihenték magukat, ahogy újra erőre kaptak, beindultak ezek a programok. Szerencsére sok pénzt is kapott a rendszer, több mint 12 milliárd forint plusz forrást kapott a várólistaprogram" – mondta Ficzere Andrea, és úgy becsüli, a kisebb, egynapos beavatkozás formájában elvégezhető műtétek várólistáit gyorsabban, két-három hónap alatt ledolgozhatják, míg a nagyobb műtéteknél, amelyek nagyobb erőforrást igényelnek, ahol hosszabb a kórházi tartózkodás, ott értelemszerűen hosszabb lesz ez az időszak, ráadásul a járvány enyhülésével újabb betegek is jelentkeznek majd a rendszerbe.

"Minden intézmény, ahol erre lehetőség van, egyik legfontosabb célkitűzésének tartja most jelenleg, hogy ezeket a betegeket ellássa" – mondta a kórházszövetség elnöke, és azt reméli, hogy a most induló ötödik járványhullámban noha biztosan emelkedni fog a kórházba bekerülő covidos betegeknek a száma, de a betegségek nem olyan súlyosak, mint korábban, így valószínűleg nem lesz sok intenzív ellátást igénylő beteg.

"Nőni fog a betegeknek a száma, de alapvetően az oltatlanok fognak kórházba kerülni, vagy akik régen voltak oltva, vagy egyéb olyan betegségben szenvednek,

ami miatt kórházi ellátásra kényszerülnek, és közben kiderül, hogy egyébként Covid-pozitívak is" – mondta Ficzere Andrea.

Nyitókép: MTI/Komka Péter