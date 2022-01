Április 3-án tartják a parlamenti választásokat - a nap hírei

Április 3-án lesznek az országgyűlési választások, és azokkal egyidőben tartják meg a kormány gyermekvédelmi népszavazását. Áder János köztársasági elnök a lehető legkorábbi időpontra tűzte ki a választást. Egy másik közleményben tájékoztatott arról, hogy április harmadikára kitűzte ki annak a népszavazásnak a megtartását is, amelyről a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés határozott. Négy kérdés kerül a szavazólapokra, egyebek mellett a gyermekek szexuális neveléséről és nemváltoztató műtétének lehetőségéről.

A választások időpontjának hírére az ellenzéki összefogás közös közleményben reagált. Azt írták: már csak 82 nap van hátra a korszakváltásig. április 3-án új korszak kezdődik: egy igazságosabb, tisztességesebb, ahol mindenki előtt megnyílik az út a felemelkedéshez. A Nemzeti Választási Iroda közölte, hogy rövidesen élesíti a Választási Tájékoztatási Rendszert, valamint az ehhez tartozó választási tájékoztató honlapot. Az NVI emellett biztatja a választópolgárokat, hogy jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak.

Hamarosan dönt a negyedik oltásról a kormány – közölte az oltási munkacsoport vezetője. György István államtitkár elmondta: részletesen foglalkozott a kérdéssel az operatív törzs, most elemzik a nemzetközi tapasztalatokat. Az államtitkár beszélt arról is, a januári oltási akció első három napján több mint 135 ezer oltást adtak be. Ezek több mint kétharmada harmadik oltás volt és csaknem 20 ezren vették fel az első oltásukat. Január végéig folytatódik az oltási akció csütörtök és péntek délutánonként, valamint szombatonként.

Bővítik az 5-11 éves gyerekek oltási lehetőségét, már szombati napokra is lehet időpontot foglalni nekik – közölte az országos tisztifőorvos.Müller Cecília hangsúlyozta azt is, hogy mindenkinek ajánlja a koronavírus elleni oltás harmadik dózisának felvételét. Hozzátette: bizonyított, hogy a második oltás után három-négy hónappal csökken a szervezet immunvédelme. A tisztifőorvos azt mondta, hogy a magyarországi koronavírus-megbetegedések 29 százalékát már az omikron variáns okozza, a vírus ezen mutációja egyre jobban terjed.

Stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az év végi emelkedés után 2022 első hetében nem volt megfigyelhető további növekedés a szennyvízmintákban. A vizsgált városok többségében stagnálás jellemző, enyhe csökkenés egyedül a vizsgált Budapest környéki települések: Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta közös mintájában volt tapasztalható. Mind a 22 vizsgált szennyvíz-mintában kimutatható volt a koronavírus omikron variánsa.

Sikerült hazajuttatni minden, segítséget kérő magyar állampolgárt Kazahsztánból, megérkezett a honvédség repülőgépe Kecskemétre - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormány nevében részt vett a Türk Államok Szervezetének tanácsülésén, ahol egy videókonferencia keretében közös nyilatkozatot fogadtak el. Ebben a dokumentumban elítélték az erőszakot, valamint kinyilvánították szolidaritásukat a kazah emberekkel, és részvétüket fejezték ki a halálos áldozatok miatt.

Karanténba kerültek Bulgária legfelső vezetői, miután a parlament elnökének pozitív lett a koronavírus-tesztje. Hétfőn a bolgár nemzetbiztonsági tanács több órás ülésén a házelnök mellett részt vett a miniszterelnök, több kormánytag, titkosszolgálati vezető, a parlamenti pártok elnökei és Rumen Radev államfő is, valamennyiüket elkülönítik most.

Deutsch Tamás maradt a delegációvezető és Gál Kinga a delegáció elnöke a Fidesz EP-képviselőcsoportjában. A tisztújító ülésén a két politikust az európai parlamenti ciklus következő két és fél évére választották meg. Deutsch Tamás 2019 júliusa óta vezeti a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának munkáját. Gál Kinga 2021 januárja óta tölti be a képviselőcsoport elnöki tisztségét, 2021 novemberétől a Fidesz alelnöke.

Meghalt kedd hajnalban David Sassoli, az Európai Parlament elnöke. Szóvivője hozta nyilvánosságra, hogy a 65 éves olasz politikus december 26-án kórházba került Olaszországban súlyos immunrendszeri problémái miatt. Az Európai Parlament a jövő héten megemlékezést tart Strasbourgban. Az új elnököt a tervek szerint jövő kedden választják meg Strasbourgban.