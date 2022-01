835 ezer nyilatkozat érkezett be a családi adóvisszatérítésre - a nap hírei

Novemberben 3,7 százalékkal 179 ezerre csökkent a munkanélküliek száma. A KSH adatai szerint egy évvel korábban 177 ezren voltak munka nélkül és 3,6 százalékos volt a munkanélküliségi ráta a 15-74 éves korosztályban. Ugyanebben a korcsoportban szintén novemberben 4 millió 677 ezren dolgoztak, 10 ezerrel kevesebben az előző havinál, de 45 ezerrel többen az egy évvel korábbinál.

Idén tíz százalékkal emelkedik a rendvédelemben dolgozók illetménye - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kontrát Károly közösségi oldalán közzétett videójában megerősítette azt is, hogy a fegyverpénzt február 15-éig kifizetik az arra jogosultaknak. A rendőrök, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a terrorelhárítás, az idegenrendészet, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a belső bűnmegelőzés és felderítés szervezeteiben foglalkoztatottak számára kifizetésre kerülő összeg idén meghaladja a 227 milliárd forintot, az intézkedéscsomag több mint 55 és félezer embert érint.

Egy nap alatt 82 koronavírusos beteg halt meg és 5.270 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. 3.090 beteget ápolnak kórházban, közülük 307 ember van lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma a tegnapi 100 ezerről 101 és fél ezer körülire nőtt. A beoltottak száma eléri a 6 millió 270 ezret, csaknem 3 millió 192 ezren a harmadik dózist is felvették. Csütörtök és szombat között újabb oltási akció lesz, a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához pedig már megnyílt az internetes időpontfoglaló is.

A flurona nem új koronavírus-mutáció - hívta fel ismét a figyelmet a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János az M1-en arról beszélt, hogy ez a megjelölés azt jelenti, hogy az influenzavírus és a koronavírus egyszerre van jelen valakinek a szervezetében, azonban a két vírusnak nincs köze egymáshoz. A szakember szerint össze fog érni a koronavírus-járvány negyedik és ötödik hulláma. Ugyanakkor úgy véli, nem növekszik a kórházban kezelt súlyos esetek száma.

Összesen 835 ezer nyilatkozat érkezett be az adóhatósághoz a februári családi adóvisszatérítésre – mondta az adóügyi államtitkár. Tállai András hozzátette: ennek 81 százalékát online töltötték ki és csak 132 ezer volt a papíralapú dokumentum. Javításra helyesbítésre január 14-ig van lehetőség. Hangsúlyozta: aki elmulasztotta 2021. december 31-ig benyújtani nyilatkozatát, és adatait az utaláshoz az adóhatóság nem ismeri, ő az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetben, vagy az szja-bevallásában veheti igénybe az adóvisszatérítést.

Mától lehet pályázni vállalati kutatás-fejlesztés és innováció erősítésére, a keretösszeg 140 milliárd forint. Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán azt írta, hogy több száz magyar vállalkozás juthat támogatáshoz. A cégek pályázhatnak új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére, kísérleti fejlesztésekre, ipari kutatásokra, eszközbeszerzésre, és piacra lépésre is.

Csaknem 122 ezer határsértőt és több mint 1.200 embercsempészt fogtak el a hatóságok tavaly - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hozzátette: továbbra is zsúfoltak az európai migrációs útvonalak, ezt mutatja az is, hogy már január első napjaiban 860 határsértőt és 7 embercsempészt fogtak el a magyarországi határokon. Felhívta a figyelmet rá, hogy még mindig sokan érkeznek Törökországon át Afganisztánból, Indiából és Pakisztánból is.

A múlt évben 1028 körözött embert fogott el, illetve eltűnés miatt keresettet talált meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A bűnügyi főosztály osztályvezetője budapesti tájékoztatóján elmondta: a keresett személyek jelentős többségét valamilyen bűncselekmény ügyében körözték. Farkas László hozzátette: 2020-ban mintegy 830 körözött embert fogtak el.

Eddig a szükséges 200 ezer aláírás nem egészen fele gyűlt össze az ellenzék két népszavazási kezdeményezésére. A pártok vezetői szerint ez a referendum vezet el a kormányváltáshoz.. Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje a hat érintett párt vezetőivel a fővárosi Nyugati téren tartott tájékoztatót. Azt kérte az emberektől, hogy a korrupció és a szegénység megakadályozása, valamint az egészség érdekében támogassák aláírásukkal népszavazási kezdeményezéseiket.

Mégsem a fegyelmi-, hanem egy különbizottság vizsgálja a Magyar Úszó Szövetségnél Szilágyi Liliána ügyét. A vezetőség elfogadta az elnök erről szóló indítványát. Wladár Sándor indoklása szerint az Eb-ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Liliána által megfogalmazott, az édesapjával, Szilágyi Zoltánnal kapcsolatos vádak súlya kívánta meg két tekintélyes büntetőjogász bevonását. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta: a szövetség elsősorban az uszodai, illetve a klubon belüli történéseket hivatott vizsgálni, az esetlegesen családon belül történt erőszakot nem.

Ismét megdőlt a melegrekord, a Baranya megyei Sellyén 18,2 fokot mértek ma. Eddig Kaposvár tartotta a napi csúcsot a 2014-ben mért 16,3 fokkal. Az elmúlt napokban sorra döntött csúcsot a hőmérséklet: az Óév melegrekorddal zárult, majd az Újév eddigi minden napján melegrekord született. A sorozatnak ma hidegfront vet véget.