Hóvihar bénítja meg az életet az Egyesült Államok keleti partján – a nap hírei

Kedden újabb gyermekek oltására szolgáló vakcinaszállítmány érkezik a Pfizertől – írja a kormányzati tájékoztató portál. Ez a második szállítmány az 5-11 éves gyermekek oltására alkalmas szerből. Januárban összesen 150 ezer vakcina érkezése várható. A portál szerint kedden is folyamatosan nyitva lesz a regisztrációs és az időpontfoglaló a gyermekek oltásához, de a vakcina a házi gyermekorvostól is kérhető. A szülők eddig több mint 62 ezer gyermeket regisztráltak, és több mint 48 ezren már fel is vették az oltást.

Januárban minden csütörtöktől szombatig időpontfoglalás nélkül lehet kérni a koronavírus elleni oltást a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hozzátette: januárban a háziorvosoknál is lesznek akcióhétvégék. Minden háziorvos egy-egy pénteket és szombatot kiválasztva olthatja be a praxisába tartozókat. Hozzátette: folyamatos az 5-11 éves korosztály oltása is a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál.

Az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok 1 százaléka nem vette fel az oltást – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ők addig nem dolgozhatnak, amíg be nem adatják a koronavírus elleni vakcinát. A tárca közleménye szerint a 78 ezer pedagógus 94 százaléka már felvette az oltást, 3 százalékuknak pedig orvos igazolta, hogy nem olthatók. 1 százalék, vagyis körülbelül 800 tanár kapott mentesítést a minisztertől. További 1 százalék van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására.

Magyarország mindhárom hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában zárta a tavalyi évet – írta legújabb Facebook-bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy a befektetők a válság ellenére is bíznak a magyar gazdaságban. A tárcavezető szerint ezt a bizalmat erősíti, hogy Magyarország 430 millió dollárnyi adósságot törlesztett elő, amivel jelentősen javította az államadósság futamidejét. 1.300 milliárd forint értékben cserélt rövid futamidejű államkötvényt hosszú, 8 és 20 év közötti kötvényre, ezzel tovább nőtt az adósságfinanszírozás biztonsága.

Átadta a családokért vállalt kormányzati felelősséget Novák Katalin a területért felelős parlamenti államtitkárnak, Zsigó Róbertnek. Novák Katalin Facebook-oldalán azt írta: neki és a közösen felépített csapatnak ezután is ez marad a legfontosabb ügy. Orbán Viktor miniszterelnök évzáró tájékoztatóján jelentette be, hogy a Fidesz Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek. A felkérést Novák Katalin elvállalta és december 31-ével lemondott családokért felelős tárca nélküli miniszteri tisztségéről.

Lezárult a Digi tulajdonosváltása, a szolgáltató 4iG 100 százalékos tulajdonába került. A tranzakció értéke 625 millió euró, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi vállalatfelvásárlása. A DIGI operatív irányításával és ügyvezetői feladataival Papp-Gerlei Gyöngyvért bízták meg, aki az Antenna Hungáriától érkezik a távközlési és médiacsoport élére. A 4iG a sikeres DIGI akvizícióval és Antenna Hungária tranzakcióval a legnagyobb telekommunikációs vállalatok közé lép Magyarországon.

Brüsszelben környezetvédelmi okokból januártól nem közlekedhetnek az Euro 4-es és annál alacsonyabb besorolású dízelautók, valamint egyes 11 évnél idősebb járművek. A szabályozás 76.500 Belgiumban nyilvántartásba vett és a brüsszeli régióban közlekedő autót érint. A járművek kivonására április 1-ig tartó átmeneti időszakot engedélyeznek a hatóságok. Ezt követően a szabálysértő járművezetők 350 eurós bírságot kapnak. Az Euro 4-es besorolású dízelautók a károsanyag-kibocsátás 12 százalékáért felelősek.

Olaszországban szigorú járványellenes intézkedések mellett tervezik megtartani a közelgő elnökválasztást. A jelenlegi államfő 7 éves mandátuma február elején jár le. A szavazásokat a tervek szerint január 24-én és 25-én tartják, a végleges időpontot kedden ismertetik. Sergio Mattarella lehetséges utódjai között emlegetik Mario Draghi jelenlegi kormányfőt, de ő még nem árulta el, hogy elfogadná-e a megbízatást.

Január elejétől egy éven át a luxembourgi Esch-sur-Alzette, a litvániai Kaunas, valamint a vajdasági Újvidék viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet – közölte az Európai Bizottság. Újvidék Szerbia első európai kulturális fővárosa, amelynek programja több mint 1.500 kulturális eseményt foglal magában. Kaunas programja 600 művészeti kezdeményezést és mintegy ezer kulturális eseményt foglal magában. Esch -sur- Alzette olyan társadalmi kérdésekre kívánja felhívni a figyelmet, mint az identitás a digitális korban, a fenntartható fejlődés.

Hóvihar miatt kormányhivatalokat, iskolákat kellett bezárni az Egyesült Államok keleti partvidékének középső részén. Az előrejelzések szerint mintegy 25 centiméter hótakaró és 56 kilométer óránkénti széllökések várhatóak a fővárosi régióban, Virginia állam északi részén, illetve Maryland középső vidékein. Az országos meteorológiai szolgálat hóvihar-riasztást adott ki az említett térségre. Több washingtoni nemzetközi repülőtéren a légi járatok több mint felét, New York három repülőterén a járatok negyedét ott is törölték.