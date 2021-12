Már zajlik a választási kampány, de jogilag még nem az

Az ellenzék már az őszi előválasztás első napja óta folyamatosan kampányol, arra reagálva pedig a kormányoldal kommunikációs gépezete is beindult. A közösségi médiában feladott hirdetések és az utcákra kirakott plakátok után most már a jövő tavaszi országgyűlési képviselőválasztáson elinduló egyéni jelöltek személyesen is akcióba lendültek. Legutóbb Navracsics Tibor hozott nyilvánosságra fotót arról, hogy szórólapot dob be a postaládákba Veszprém megye 3-as számú választókerületében.

Ennek ellenére hivatalosan még egyetlen politikus sem jelölt, hiszen jogilag még nincs is kampány. Ezt kérdésre válaszolva Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke is egyértelművé tette a múlt heti Kormányinfón. „Választási kérdésekkel majd a választási kampányban fogunk foglalkozni addig csak kormányzati kérdésekben tudok az önök rendelkezésére állni” – mondta.

A választási eljárásról szóló 2013-as törvény szerint kampányidőszaknak a választásnak a köztársasági elnök által kiírt napját megelőző 50 nap számít. Most tehát jogilag nincs kampányidőszak, választási időszak - mondta érdeklődésünkre Sarkady Ildikó médiajogász.

A valóság már valóban nem igazodik a jogszabályokhoz

- mondta kérdésünkre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

„A kérdésnek az átfogó rendezéséhez nagyon kevés helyen mertek hozzányúlni, és ezt mi sem tettük meg, mert számtalan olyan kérdést felvet, ami eddig fel sem merült. Mondjuk egy politikusnak van egy Facebook-oldala, ami egy közszereplői Facebook-oldal és azon hirdet. Beszélünk egy miniszterről vagy egy olyan személyről, aki még parlamenti mandátummal sem rendelkezik. Rájuk milyen szabályok irányadóak? Egy

választás közeledtével jobb ebbe nem belefogni.

Ha a választások után a közélet újra nyugodtabb lesz, és különösen, bár a magyar közélet jellege állapotait látva ez illúziónak vagy legalábbis idealizmusnak tűnik, de akár még valamilyen konszenzusközeli álláspontra is tudnánk jutni, akkor mi erre nyitottak lennénk. De egyoldalúan és erőből, közeledve a választásokhoz egy ilyen szabályozás bevezetése most szerintem nem célszerű" - fejtette ki.

A szabályos politikai reklámokért egyébként az ötvennapos kampányidőszakban a médiaszolgáltatók nem fogadhatnak el pénzt, de ez a közösségi média, praktikusan a Facebook esetében végképp végrehajthatatlan szabály, hiszen ezek a platformok, ahol a politikusok több száz millió forintért hirdetnek, nem vetik alá magukat a nemzeti jogrendnek.

Nyitókép: MTI/Vajda János