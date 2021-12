A pontyot semmi sem veri, de harcsa és süllő is jut az ünnepi asztalra

A válaszadók 77 százalék nyilatkozott úgy, hogy a karácsonyi vacsora fő eleme a hal, és csak 13 százalékuk jelezte azt, hogy bár lehet, hogy jelen van a hal az ünnepi asztalon, de nem ez képezi a fő részét a karácsonyi vacsorának – ismertette az Agroinform.hu szakújságírója.

Tízből kilencen pontyból készítik el a szenteste menüjén szereplő ételeket. A válaszadók egyharmada harcsát is vásárol, de süllő és lazac is kerül az asztalokra – tette hozzá Polgárné Sarok Edit. Arra is kitért, hogy a hal általában halászlé formájában kerül a karácsonyi asztalra, de a rántott hal is nagyon gyakori –ez az a két fogás, amire a válaszadók 82 százaléka letette a voksát. Emellett előfordul roston sült és grillezett hal is.

A felmérésből az is kiderült, hogy a szűk többség (51 százalék) piacon vásárolja meg a karácsonyra szánt halat. Vannak, akik alkalmi halas standokon vásárolnak, de 26 százaléknyi válaszadó arra tért ki, hogy szupermarketben szerzi be a szükséges halat karácsonyra – tette hozzá Polgárné Sarok Edit. Ugyanakkor vannak természetesen olyanok is, akik saját vagy ismerős horgászfogásból tartalékolják el a halat az ünnepekre.

Bár a lakosság halfogyasztása folyamatosan nő, még mindig nagy az elmaradás az európai országokhoz képest

- emelte ki az Agroinform.hu szakújságírója. 2013 és 2019 között 23 százalékos volt a növekedés, fontos megjegyezni azonban, hogy a halfogyasztás továbbra is rendkívül szezonális, hiszen az eladott hal mintegy harmadát az év utolsó heteiben értékesítik.

Polgárné Sarok Edit elmondta azt is, hogy a lakosság 45 százalékának halfogyasztása nem éri el a havi gyakoriságot. A válaszadók az okokról is beszéltek: 35 százalék szerint a halnak túl magas az ára, ami mondjuk a baromfihús árához képest valóban igaz. 27 százalék azt válaszolta, hogy nehéz a minőségi halhoz való hozzájutás. A válaszadók 19 százaléka pedig a családi hagyományokat említette fő indokként – tette hozzá az Agroinform.hu szakújságírója.

Nyitókép: Anna Skvortsova/Getty Images