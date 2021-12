Utazzon biztonságban a gyerek! (x)

Hogy csöppségeink is biztonságban utazhassanak, a gyermekülések használata feltétlenül szükséges. A kínálatban számtalan típusú és kialakítású darabbal találkozhatunk, és a nagy kínálat láttán, nem nehéz belezavarodnunk a témába. Milyen a jó gyermekülés? Pajzsos legyen vagy anélküli? Miben utazzon egy újszülött és miben utazzon egy hároméves apróság? Hogyan rögzítsük? Az isofixes vagy a biztonsági öves megoldás a jobb? Számtalan kérdés vetődik fel ilyenkor a gondos szülők fejében. A következőkben megpróbáljuk letisztázni, hogy mire érdemes figyelni, és mik azok a dolgok, amelyeket feltétlenül ajánlott elkerülni.

Gyermekülést nem vásárlunk minden nap, ezért, ha egy ilyen beszerzésnek jön el az ideje, mindenképp járjuk alaposan körbe a témát, hogy gyermekünknek a legbiztonságosabb és legkényelmesebb ülést vásároljuk meg. Emellett pedig nagyon fontos, hogy ne spóroljunk a gyermekülés árán, mert a minőségibb típusok nagyobb védelmet nyújtanak, és hosszabb ideig is szolgálják majd a családot.

A hordozó az első eszköz, ami a gyermekünk biztonságát szolgálja az utazások során. A kisbaba megszületésétől nagyjából addig használhatjuk, amíg a csöppség el nem éri a 13 kilogrammot. Léteznek olyan típusok, amelyek a babakocsira illeszthetők. Biztonsági szempontból a hordozók nagyon jók, de ez a 45 fokos dőlésszög a kisbaba gerincének nem a legjobb megoldás. Az olcsó, 10 ezer körüli hordozók sajnos rendszerint silány minőségűek. A komolyabb árkategóriába tartozó darabok már igazi szakértelemmel lettek kifejlesztve, hiszen speciális betét támasztja meg a hátat, és biztosít kényelmes és egészséges ülést, fekvést a gyermeknek.

Ha az egyszerűbb üléseket komfortosabbá szeretnénk tenni, akkor vásárolhatunk gerinctámasztót külön is, ezek kényelmesebbé teszik gyermekeinknek a hosszabb utakat is. Ne felejtsük el, hogy 3 hónapos korig nem ajánlott nagyon hosszú és megterhelő utakra vinni a kisbabát. Ilyenkor még a maximális 1 órás utazás ajánlott, a hosszabb kiruccanásokat tervezzük inkább későbbre. Azonban, ha elkerülhetetlen a hosszabb út, akkor ezt mégis úgy tehetjük kivitelezhetővé, hogy kisbabánkat mózeskosárba fektetjük. Ebben kényelmes fekvőhelyzetben lehet, és a hosszú út alatt jókat tud aludni is. A kezdeti időszakban ez a legajánlottabb pozíció számára. Az ülésbe biztonsági övvel tudjuk rögzíteni.

A biztonsági gyermekülés

A biztonsági gyermekülés a gyermek számára a második ülés. Nagyjából hat hónapos korától négyéves koráig ajánlott használni, de ez a gyermek magasságától és súlyától függ leginkább. Ezeknél a típusoknál merül fel a kérdés, hogy pajzsosat vagy inkább biztonsági övvel ellátott típust vásároljunk. A törésteszteken a pajzsos ülések nagyon jól szerepelnek. A gyermeket itt nem a biztonsági öv, hanem egy puha pajzs óvja meg az esetleges ütésektől. Vannak, akik nem szeretik ezeket a típusokat, mert „beszorítja” a gyermeket, és nagy melegben is kényelmetlennek vélik.

Isofix kontra biztonsági öv

2011 óta minden újonnan gyártott autóban kötelező az Isofix beépítése. Ennek a rögzítési módszernek az az előnye, hogy szinte lehetetlen helytelenül bekötni, így nagyobb biztonságot nyújt, mint a biztonsági övvel rögzített gyermekülés. Másik előnye pedig ütközés során mutatkozik meg, ugyanis balesetek alkalmával az ülés fixen ott marad, ahova rögzítettük. Az isofixes ülések rögzítési elve is egyszerűbb, és azoknak különösen ajánlott, akik gyakran rakosgatják egyik autóból a másikba a gyermekülést.

Számos országban előírások szabályozzák, hogy a gyermeknek 4 éves koráig menetiránnyal ellentétes irányban kell ülnie az autóban, mert akkor éri el azt a fejlettségi szintet, amikor erősebb fékezés vagy ütközés során meg tudja tartani a testéhez mérten nehéz fejét.

Nyitókép: Cavan Images/Getty Images