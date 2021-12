A járványadatokat mérlegeli a kormány, csütörtök délben minden kiderül

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ezúttal csütörtök délben számol be a kormány legfrissebb döntéseiről, a Kormányinfót élőben követheti itt az Infostarton és az InfoRádióban is.

A legfontosabb kérdés ismét a koronavírus-járvány lehet, hiszen egyelőre nem javulnak a hazai járványadatok: szerdán 11 152 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 192 beteg, 7546 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 562-en vannak lélegeztetőgépen. A környező országokban már különböző mértékben, de szigorítottak a járványügyi korlátozások, Ausztria például éppen szerdától hosszabbította meg tíz napra a teljes lezárást, de szigorított Szlovákia és Csehország is.

A magyar kormány legutóbb november 20-án lépett, akkor írta elő a maszkviselési kötelezettséget a zárt terekben, visszavezette a védettségi igazolványt az 500 főnél nagyobb rendezvényeken, illetve előírta a kötelező harmadik oltást az egészségügyben dolgozóknak. Akkor Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, folyamatosan figyelik a járványadatokat, és ha szükséges, dönt a szigorításokról.

Az általánosan kötelező oltás már több országban napirenden van, Ausztriában már bejelentették, de Csehország is így döntött. Itthon most jelenthet gondot, hogy a pedagógusokat kötelezte a kormány a vakcina felvételére, de az érintettek 10 százaléka, mintegy 15 ezer ember egyelőre oltatlan, és a Nemzeti Pedagógus kar felmérése szerint januártól akár háromezer ember is kényszerűen távozhat az oktatási rendszerből, ezért ez is feladatot adhat a kabinetnek.

Szintén napirenden lehet az oltási akcióhét értékelése: az eredetileg egyhetes, regisztráció és időpontfoglalás nélküli oltássorozaton 784 ezer adag vakcinát adtak be az oltópontokon, 643 ezren a harmadik oltásukat vették fel. Az akcióhetet december 5-ig meghosszabbították, eddig 880 ezren éltek a lehetőséggel, de Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetet vezető miniszter a parlamenti meghallgatásán már arról beszélt, hogy több oltási akcióhetet is szervez majd a kormány.

Emellett beszélt arról is, hogy a kormány vizsgálja, a védettségi igazolványok lejárjanak-e a második oltást követő 6-7 hónappal. A miniszter szerint elképzelhető, hogy a védettségi igazolványok használati körét ki kell majd bővíteni, vagyis még több helyen szükséges lehet a védettség igazolása, tehát ez is a szerdai kormányülés napirendjén lehet.

