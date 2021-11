Kötelező oltás - Keményet dönthet a prágai kormány

A koronavírus új változatát, az omikront egy libereci fiatal nőnél mutatták ki a szűrések. A nő Namíbiában járt többedmagával, Dél-Afrikán és Dubajon keresztül a hét végén tért vissza Csehországba. A szombati szűrés eredményét hétfőn az állami laboratórium is megerősítette. Jelenleg folyik a csoport többi tagjának kivizsgálása, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést.

A cseh hatóságok időközben

betiltották azon országok állampolgárainak csehországi látogatásait, ahol az omikron feltűnt.

Az ügyvezető cseh kormány és az országos válságstáb képviselői arra az álláspontra jutottak, hogy mérlegelni kell a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét.

Az oltást

az egészségügyben,

a szociális szférában,

a mentőknél,

a rendőröknél,

a büntetésvégrehajtásnál,

a tűzoltóknál,

a hadseregben és

a 60 éven felülieknél

tennék kötelezővé.

A rendelkezés egyesek szerint azt is eredményezheti, hogy az érintett szférában dolgozók közül sokan munkahelyet váltanak majd, de Vladimír Vlček tűzoltóparancsnoknak nincsenek ilyen aggályai.

„Ha szemügyre vesszük azokat az országokat, ahol már bevezették a kötelező oltást, például Ausztriában, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a kilépők aránya nem haladta meg a fél százalékot” – jegyezte meg a tűzoltóparancsnok.

Az oltás kötelezővé tételét Miloš Zeman köztársasági elnök is támogatja. Bohuslav Svoboda, a kormányzást hamarosan átvevő Polgári Demokratikus Párt tagja pedig egyenesen azt mondja, hogy a védőoltást nemcsak a kiemelt foglalkozást űzők és a 60 év felettiek számára, hanem

mindenki számára kötelezővé kell tenni az országban.

Az oltást elrendelő minisztériumi javaslat szankciókkal is számol. Aki az érintettek közül a kötelező jelleg ellenére sem oltatja be magát jövő márciustól, akár 400 eurós, vagyis megközelítőleg 150 ezer forintos büntetést is kaphat.

Szlovákiában egyelőre nem találtak omikronnal fertőzött beteget, de annak érdekében, hogy ez így is maradjon, december 1-jétől, szerdától

kötelezően karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki az utóbbi 14 napban afrikai országból, illetve Izraelből, Hongkongból vagy a Seychelle-szigetekről tért vissza Szlovákiába.

Marek Eliáš, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője közölte, hogy a karantén mindenkire vonatkozik, azaz a beoltottakra és a gyógyultakra egyaránt.

Szlovákiában a szakemberek döntésén múlik, hogy milyen határszigorításokat vezetnek be az omikron variánssal kapcsolatban. A belügyminisztérium közölte, a járványügyi bizottság, a szakértői konzílium és az országos tisztifőorvos döntésének megfelelően jár el, és szükség esetén kész megfelelő megoldásokat elfogadni a Szlovák Köztársaság határátkelőhelyein érvényes intézkedésekkel kapcsolatban is. A környező országokkal ellentétben Szlovákiának nincs közvetlen légi összeköttetése a veszélyeztetett afrikai országokkal.

Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek