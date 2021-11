Kiderült, hány oltatlan pedagógus esik ki januárban az oktatási rendszerből

A hazai intézmények negyede vett részt abban a felmérésben, melyet a Nemzeti Pedagógus Kar indított el a közelmúltban annak érdekében, hogy kiderítsék, januártól hány pedagógust és más iskolai dolgozót kell majd pótolni a kötelező oltás miatt. Az igazgatóktól azt kérdezték, hogy az intézményükben hány olyan pedagógus és egyéb dolgozó van, aki nincs beoltva, és közülük hányan vannak azok, akik nem is tervezik felvenni a vakcinát.

Összesen 1522 intézmény jelzett vissza, ezek egyharmada óvoda, egyharmada általános iskola, a fennmaradó részt pedig a középiskolák, a szakszolgálatok, a kollégiumok és a művészeti iskolák teszik ki.

A felmérésben résztvevő iskolákban és óvodákban összesen 5270 olyan pedagógus van, aki nincs beoltva, közülük 3338-an nem is tervezik felvenni a vakcinát. A tanárok 61 százaléka tehát az intézkedés hatására sem változtat a korábban meghozott döntésén – írja az Index.

Az 1522 intézményben van továbbá 3289 egyéb munkavállaló, aki ugyancsak nem vette fel az oltást, és közülük 2081-en nem is tervezik azt beadatni. Az oltatlan takarítónők, karbantartók, portások 60 százaléka ezek alapján januártól inkább új állást keres.

"Így éppen azokból az állami iskolákból vándorolnak el a dolgozók, ahol számos esetben már eddig is csak megfeszített tempóban, túlórákkal, és helyettesítésekkel lehetett ellátni a feladatokat. A felmérésből egyébként az is kiderült, hogy a többség számára egész egyszerűen érthetetlen, hogy a kötelező oltás bevezetése miért a fenntartótól, és miért nem a feladatoktól függ?" – mondta a felmérésről Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Arra is felhívta a figyelmet, hogy eltérő az oltottsági szint az intézményekben, van, ahol a dolgozók 30-40 százaléka nem vette fel az oltást, és ott januártól a munkavállalók 10-20 százaléka kieshet, ami veszélyezteti a feladatellátást.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor