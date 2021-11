LIGA-elnök az oltáskérdésről: nehezen feldolgozható élethelyzet

Mészáros Melinda szerint nagyon furcsa helyzet alakult ki, hiszen a járványügyi adatok ismeretében a LIGA Szakszervezetek is további szigorító intézkedések meghozatalát tartaná szükségesnek, de ezalatt nem azt értették, hogy a jogalkotó a munkáltató jogkörébe telepítse annak eldöntését, hogy kötelezi-e a munkavállalókat a védőoltás felvételére vagy sem.

Mint hozzátette, a korábbi informális egyeztetések kapcsán egyértelművé vált, hogy ezt a munkáltatók sem tudják támogatni, hiszen nagyon nehéz felelős döntés hozni, amikor

a gazdasági érdekeik ütköznek adott esetben az egészségügyi kérdésekkel.

A LIGA elnöke úgy véli, maga a jogszabály számos kérdést nem rendez megnyugtatóan, gondolva itt például arra, hogy a kölcsönzött munkavállalókra milyen módon terjed vagy nem terjed ki annak hatálya, vagy mi történik az állandó megbízási szerződéssel rendelkezők kollégákkal, valamint mi a helyzet a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban.

„Számos olyan ütközést is látunk, amikor a beoltottak aránya egy-egy területen sajnálatosan nagyon alacsony, ha azonban a munkáltató elrendeli a kötelező védőoltás felvételét, a szolgáltatás biztonsága kerülhet veszélybe” – fűzte hozzá.

Mészáros Melinda az InfoRádió kérdésére válaszolva közölte: a mai napon a versenyszféra tekintetében elmondható, legalábbis a LIGA látókörében,

nincs olyan munkáltató, aki kötelezné az oltás felvételére a munkavállalókat.

„Ez a mai napot jelenti, hogy holnap mi lesz, arról akkor kell majd beszélnünk” – jegyezte meg. Emlékeztetett, a munkáltatók már eddig is számos motivációs intézkedést vezettek be, próbálva ösztönözni a még nem oltakozott munkavállalókat – különböző juttatásokat biztosítottak a számukra, szabadnapot, egyéb bér és bér jellegű juttattatásokat – és inkább ezeket az ösztönzőrendszereket kívánják a jövőben is fenntartani. Annál is inkább, mert a munkaerőhiány olyan mértékű egyes területeken, hogy egyszerűen nem kockáztathatják a termelés és az üzemszerű működés biztonságát azzal, hogy kötelezővé teszik a védőoltást – magyarázta.

A LIGA elnöke megjegyezte, ez egy nagyon nehezen feldolgozható élethelyzet, hiszen minden olyan intézkedés megtételére, így az oltásra is szükség van, hogy megelőzzük a vírus további terjedését, de ez az intézkedés a jelek szerint összeütközésbe került a munkáltatók gazdasági érdekeivel, valamint számos olyan be nem oltott munkavállaló akaratával is, akik ennek ellenére nem kívánják az oltást igénybe venni.

Ami a közszolgáltatás területét illeti, Mészáros Melinda elmondta, jó néhány, a jogállási törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott esetében maga a jogszabály teszi kötelezővé a védőoltás felvételét. Ezeken a területeken, hasonlóan a versenyszférához, sok helyen találkozni létszámhiánnyal, ezért jó néhány kérdést tartogathat, hogy hogyan lehet végrehajtani megfelelő módon a kötelezést. A foglalkoztatottak egyébként sem látják egyértelműen tisztázottnak a saját helyzetüket, gondolva itt például a fizetés nélküli szabadság kérdéskörére, vagy hogy milyen módon szűnik meg a későbbiek során azoknak a jogviszonya, akik határidőn túl sem veszik fel ezeket az oltásokat – tette hozzá a szakember.

Megismételte: számos hiánytól szenved a jogszabály, miközben számos szolgáltatási- és üzemterületen elengedhetetlen a folyamatos szolgáltatás és termelés biztosítása, pedig éppen ezeken a területeken lehet alacsony az oltottság aránya a munkavállalók körében. Mészáros Melinda úgy véli, további felvilágosító kampányokat kellene indítani annak érdekében, hogy a munkavállalókat meggyőzzék arról, hogy minden tegyenek meg a saját és környezetük egészségének védelmében. Pokorni Zoltán: ez egy megfizethető ár Két fővárosi kerületben, a XII., valamint a XVI. kerületben is kötelező lesz a koronavírus elleni oltás az önkormányzati dolgozók számára. Erről kedden határoztak az érintett polgármesterek.



A Hegyvidék polgármestere, Pokorni Zoltán az InfoRádiónak úgy fogalmazott: a vírussal szemben az oltás az, ami, ha nem is száz százalékosan, de a legbiztosabb védelmet garantálja. Mind mondta, a negyedik hullám miatt kialakult helyzetben mindenkinek fel kell mérnie a személyes felelősségét, és azt, hogy az oltás felvétele nem kizárólag az egyén, hanem a közösség védelméről szól. A XII. kerületi polgármester tehát támogatja a kormány rendelkezését. „Egy önkormányzati hivatalba százak, ezrek látogatnak el, és azzal a jó érzéssel kell, hogy belépjenek, hogy őket itt nem éri baj, nem kapnak fertőzést” – fogalmazott hozzátéve, ezért várják el a polgármesteri hivatal dolgozóitól, hogy oltassák be magukat.



Pokorni Zoltán megjegyezte, az önkormányzat – a polgármesteri hivatalon túl – több intézményt és céget működtet, amik esetében még vizsgálják a kötelező oltás kérdését, felmérve, hogy az ott dolgozók közül hányan vannak, akik még nem oltakoztak, hogy a kötelezettség rájuk nézve mit jelentene, illetve, ha nem hajlandók, a kiesésük mit jelent egy közszolgáltatás esetén.



„Azt gondolom, ez egy megfizethető ár” – fogalmazott. Pokorni Zoltán végezetül elmondta, van olyan terület, úgymint az idősek gondozása, ahol nem lehet kockázatot vállalni, tehát hiába „recseg-ropog”, el kell érniük, hogy minden munkavállaló oltassa be magát.

