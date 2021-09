Előválasztási küzdelem: most a DK üzent Karácsony Gergelynek

Pénteken a második tévés miniszterelnök-jelölti vitán derült ki, hogy Karácsony Gergely párbeszédes politikus Zuglóban nem szavazna az őt is jelölő MSZP jelöltjére, Tóth Csabára, mert korrupciógyanús ügybe keveredett (az előválasztáson a Momentum támogatásával indult Hadházy Ákos vádolta korrupcióval egy XXII. kerületi gyártelep ügye kapcsán; tagadta a vádakat). A főpolgármester kijelentése után megvonta Tóth Csabától a támogatást a Jobbik és a Párbeszéd, majd a DK is. Az MSZP nem lépteti vissza politikusát.

A pénteki vitán voltak más éles mondatok is, Fekete-Győr András például azt kérte számon Dobrev Klárán, hogy Csongrád-Csanád megyében egy olyan jelöltet támogat a DK, aki homofób kijelentéseket tett. Karácsony Gergely kifogásolható jelölteket hozott fel minden vetélytársa pártjából: egy devizahiteles lakáspanamába keveredő momentumos jelöltet említett meg, egy karlendítő ózdi jobbikost, továbbá egy offshore-ügyben érintett székesfehérvári DK-s jelöltet. Utóbbi személy Ráczné Földi Judit, akiről nemrég azt írta a Válasz Online, hogy köze van egy offshore-céghez. (Ez itt azért is fontos, mert minden előválasztási jelöltnek alá kell írnia, hogy nincs offshore-cég a tulajdonában.)

Karácsony a Facebookon is feldobta a labdát, azt írva, várja a DK reagálását említett politikusuk ügyével kapcsolatban.

Ez meg is érkezett Vadai Ágnes DK-s politikus Facebook-bejegyzése formájában, amelyben amellett, hogy közölte, a Ráczné Földi Judittal kapcsolatos vádak valótlanok (és a politikus, mivel feljelentették az Országos Előválasztási Bizottságnál, oda minden szükséges dokumentumot be fog nyújtani, ami igazolni fogja a vádak hamisságát), vissza is vágott.

"Gergő, nekem nagyon fura, hogy meg sem várod a vizsgálat eredményét, hanem már a jelölt kizárását követeled. Hát ez nehezen fér össze azzal a demokráciafelfogással, amit az ellenzék eddig képviselt" – írta egyebek mellett.

Oda is szúrt a Párbeszédnek azzal, hogy megemlítette: az atlatszo.hu szerint Dorosz Dávid, aki korábban Karácsony Gergely főpolgármester-helyettese volt, a költségtérítésére kapott pénz egy részét rágóra, pizzára, müzliszeletre, tortára és egyéb finomságokra költötte. "Szerinted erre való a közpénzből való költségtérítés? Szerinted Dorosz Dávid milliós fizetése mellett ezek szükséges költések voltak?" – szegezte a kérdést Karácsonynak Vadai Ágnes.

Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely