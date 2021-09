Ellenzéki előválasztás: másodszor vitáznak a miniszterelnök-jelöltek – cikkünk frissül

Az ATV után ezúttal az RTL Klub közvetíti a második ellenzéki előválasztási miniszterelnök-jelölti vitát: ismét Dobrev Klára, Fekete-Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ismerteti álláspontját. Az előválasztáson a 106 egyéni választókerület indulói mellett a miniszterelnök-jelöltekre is voksolhatnak a szavazók, eddig a legfrissebb hírek szerint már több mint 300 ezren megtették. A szavazás eredetileg vasárnap ért volna véget, de a múlt hét végén technikai okokból leállt a voksolás, ezért két nappal, szeptember 28-ig meghosszabbították a határidejét. A miniszterelnök-jelöltet két körben választják ki, a legtöbb szavazatot kapó három jelöltre a második fordulóban is lehet szavazni.

A második vitában minden jelölt 14-14 percet kapott álláspontja kifejtésére, de egyben nem használhatták fel az időkeretüket.

Első témaként a járványkezelést jelölték meg, az volt a kérdés, hogy mit tenne kormányfőként. Dobrev Klára azt emelte ki, hogy teszteléssel és kontaktkutatással kellene megállítani a járvány terjedését. Karácsony Gergely azt hangsúlyozta, hogy a fővárosban milyen lépéseket tettek a pandémia idején, olyan feladatokat is elláttak, amelyeket a kormánynak kellett volna. Előbb rendelték el a tömegközlekedésben a maszkviselési kötelezettséget, most is megfontolásra ajánlják ezt a megoldást a zárt terekben. Önállóan teszteltek, és elsőként rendeltek el látogatási tilalmat az idősotthonokban. Odafigyelő, bátor kormányzással sokkal hatékonyabban lehetne védekezni szerinte. Márki-Zay Péter szerint nem lélegeztetőgépeket, hanem teszteket kellett volna venni. Osztrák példát említett, ahol ingyenes teszteket adnak a dolgozóknak, és működik a kontaktkutatás. Jakab Péter arra emlékeztetett, hogy tavasszal 5500 egészségügyi dolgozó lépett ki az állami rendszerből, ezt kell szerinte rendezni. Az államnak kötelessége hetente egy tesztet biztosítani minden állampolgárnak. Fekete-Győr András szerint nem lezárásokra van szükség, hanem minél több embert be kell oltani. Aki vállalta az oltást, azt nem lehet azzal büntetni, hogy maradjon a négy fal között. Az a kérdés, hogyan lehet elérni a magasabb oltottsági arányt, szerinte pénzzel lehetne ösztönözni a polgárokat, ahogy erre van külföldi példa.

Másodikként a koalíciós kormányzás módszere került terítékre. Karácsony Gergely szerint Budapest a jó példa az együttműködésre, de elismeri, hogy vannak ebben viták, és vannak vidéken negatív példák is. Fekete-Győr András arról beszélt, hogy a koalíciós kormányzásnál nem a posztok lesznek a fontosak, hanem a jövőkép, amelyben az új politikai generáció kap szerepet. Dobrev Klára megrögzött koalícíóhívő lett az Orbán-rendszer alatt. Ez nehéz, tele lesz vitákkal, de az a lényeg, hogy ne vezessen ez szakításhoz, és akkor sikeres lesz. A nők általában jobban össze tudják tartani a koalíciós kormányokat. Márki-Zay Péter azt emelte ki, hogy a miniszterelnöknek nem a hat párt lesz a tulajdonosa, hanem tízmillió magyar ember. Jakab Péter szerint most nem pozíciót kell osztani, hanem munkát. A koalíciós kormányzás olyan lesz, amilyen országot szeretnének: sokszínű, de sikeres. A döntéshozatal már most is konszenzussal születik.