Kormányinfó – Gulyás Gergely rendkívüli bejelentéseket tesz

Gulyás Gergely: ezek egy részét az alkotmány már most is védi.

Gulyás Gergely: az egyik tényező a megfertőzöttek száma, de nem csak ez. Az oltás működik, az ország is működik. Az egészség és az élet védelme a legfontosabb. Minden számot figyelünk. Aki ma be akarja magát oltatni, holnapután oltást kaphat.

Gulyás Gergely: a kormány aktuálisan hoz arról döntést, hogy egy iskolát a járvány miatt be kell-e zárni vagy sem. Most általános tilalom van, mert azt szeretnénk, ha az iskolák működnek, ez mindennek az alapja. Ha be kell avatkozni, a kormánynak megvan a lehetősége. Nincs bezárási szándékunk, abból indulunk ki, hogy az oktatás zavartalanul folyhat.

2021.09.15. 11:09

Történelmi adósságkibocsátás: miért volt erre szükség?

Gulyás Gergely: nem egyedi eset, tavaly is majdnem ilyen mértékben történt egy ilyen. Előfinanszírozással működnek az uniós programok, ez korábban is így volt, most is így van. Nem engedheti meg magának egy ország sem, hogy ne haladjanak az uniós projektek.