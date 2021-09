A digitalizációt támogató önkéntes mentorokat díjaztak

Működésének első négy évében a diákok mellett, a munkakeresők célcsoportján át az idős korosztályig több, mint egymillió embert ért el az ország egész területén megtalálható hálózati pontokon keresztül a DJP Mentorhálózat. Az önkéntes mentorok az alapvető digitális kompetenciák elsajátításában, valamint az online világ és az okoseszközök magabiztos és biztonságos használatában segítik az arra rászorulókat, a tanulni, vagy éppen az egyéni digitális kompetenciát fejleszteni kívánó állampolgárokat.

„Nem elég beszélni róla, hanem támogatni, oktatni is kell a digitális kompetenciákat, és ott kell lennünk minden egyes állampolgár mögött annak érdekében, hogy az informatika világában ne vesszen el. A kormány kiemelt célja, hogy azok számára is elérhetőek legyenek az internetes tartalmak, akik kevésbé ismerik a digitális eszközök, infrastruktúra használatát. Pont ezért is elismerésreméltó mind az 1315 DJP mentor munkája, akik a járványidőszak alatt gyorsan és hatékonyan adaptálták tevékenységüket a kialakult helyzethez, hogy önzetlen módon segíthessék 1220 település több mint 101 000 lakosát" – fogalmazott Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára, aki a találkozón jelenlévő Pest megyei mentoroknak személyesen adta át az elismerő okleveleket.

A Napi Száz Jó Szó Mozgalom keretében a DJP mentorok az elmúlt időszakban elsősorban az idősekre fókuszáltak: napi telefonhívásokkal, online aktivitásokkal, bevásárlással és ügyintézéssel, valamint maszkok készítésével, vakcina regisztrációval segítették a lakosságot.

Természetesen a diákokra, szülőkre és pedagógusokra is gondoltak a Digitális Jólét Program munkatársai, a digitális oktatásra való átállás során ők is rengeteg segítséget kaptak. A Digitális Médiaműveltség Program eredeti tevékenysége a szülők és nagyszülők digitális médiaműveltségének fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek családi környezetben megfelelő segítséget, útmutatást kapjanak az online világ biztonságos használatához.

Egy másik kiemelt jelentőségű program, amelynek kapcsán sikerekről számolhattak be a találkozó résztvevői a Kézai Simon Program, amely országos közösségi mozgalomként igyekszik megőrizni a magántulajdonban lévő, családi fotókon rögzített, pótolhatatlan emlékeket és a hozzájuk tartozó családi történeteket. A DJP Pontok országszerte állnak az érdeklődők szíves rendelkezésére a fotótörténeti emlékek megőrzésében.

Nyitókép: MTI/Vajda János