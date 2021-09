Szakember: a nátha jól ismert, csak most kicsit mindenki meg van ijedve

Nem elég, hogy növekvésnek indult és egyre több a koronavírus-járvány okozta esetszám, ezzel párhuzamosan nagyon sok az augusztus 20-át követő kora őszi–késő nyári lehűlésben megfázott, tüsszögő és köhögő, a szaglását elveszítő beteg, aki azt gondolja, hogy neki biztosan koronavírus-fertőzése van – hívta föl a figyelmet Temesi Gabriella, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság tagja. „Hála a jó Istennek, a többség inkább más, szintén légúti fertőzésre utaló tüneteket mutat, egyéb vírusokkal.”

A szakember elmondása szerint

csak a tünetek alapján szinte lehetetlen megkülönböztetni egymástól az eseteket, főleg, hogy a delta variánsnak kifejezetten felső légúti, nátha jellegű tünetei vannak.

Ezért a pontos diagnosztikához, legalábbis a vírusfertőzés korai időszakban, szükség van PCR-vizsgálatra, esetleg egy antigén-gyorsteszt elvégzésére. A későbbiekben, egy–egy súlyosabb esetnél már sokkal egyértelműbb a helyzet, ugyanis egy közönséges nátha nem szokott komolyabb tüdőgyulladásokkal járni, vagyis

az elhúzódó tünetek általában valamilyen súlyosabb betegségre utalnak,

például koronavírus-fertőzésre.

„A nátha jól ismert, csak most kicsit mindenki meg van ijedve, akkor is, ha elköhinti, eltüsszenti magát.”

Temesi Gabriella egyetértett, eltitkolni sem szabad a panaszokat, és orvoshoz kell fordulni, kiderítendő, hogy mi áll a tünetek hátterében. Meglátása szerint a körzeti orvosok mára amúgy is igen jól felkészültek mind a koronavírus, mind az egyéb, ősszel szokásos, banálisabb kórképek ellátására.

A szakember végezetül arra is kitért, hogy maga nagyon tart a koronavírus-járvány negyedik hullámától, ezért nagyon kívánatosnak tartaná, ha mindenki próbálná tartani magát a tavasszal már bevált védekezéshez, függetlenül attól, hogy be van-e oltva vagy sem. Kiemelte: nagyon fontos a maszkhordás, a megfelelő védőtávolság, illetve a nagyobb közösségi rendezvények lehetőség szerinti elkerülése, főként a veszélyeztette populáció számára. „Sajnos az idős emberek oltással együtt is megbetegedhetnek.”

Reményei szerint talán nem lesz annyira súlyos a helyzet, mint tavasszal, de mint mondta, erre nincs garancia. „Tehát a legbiztosabb az infekció elkerülése.”

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Forrás: Pexels.com