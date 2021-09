Orbán Viktor: bízom abban, hogy több örömöt adó időszak kezdődik

A kormányfő ünnepi üzenetét tartalmazó levelet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítették – számolt be róla Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a teremtett világ rendje szerint a sötétséget felváltja a világosság, a nagy esőzéseket napsütés követi, a keserűbb napok után pedig mindig édesek jönnek. Olyan évtől búcsúzunk most – folytatta –, amely bizony sokat adott baljós fellegekből és sajnos keserűségből is, "ezért bízom abban, hogy a sófár hangja idén egy több örömöt adó időszak kezdetét is jelzi".

